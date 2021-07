Cavendish võitis veel ühe etapi Tour de France'il

Cavendish on jätkuval Prantsusmaa velotuuril võitnud kolm etappi ning on nüüd 33 etapivõiduga ainult ühe kaugusel legendaarsest Eddy Merckxist, kelle nimel on rekordilised 34 etapivõitu.

Cavendishi aitasid teisipäeval Albertville - Valence etapil esimeseks tema tiimikaaslased, eelkõige Michael Morkov, kelle selja taga britt sõitis kuni 250 m enne finišit, plahvatades siis põhigrupi esimeseks.

77-ratturilise põhigrupi esikolmikusse mahtusid veel Wout van Aert (Jumbo-Visma) ning Alpecin-Fenixi rattur Jasper Philipsen. Neile järgnesid Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic) ning Michael Matthews (Team Bike-Exchange).

Number 33 for the "Manx Missile" @MarkCavendish after excellent work from @deceuninck_qst



Relive the final KM in Valence



La 33ème pour le "Manx Missile" @MarkCavendish après un très gros travail de @deceuninck_qst.



Revivez le dernier kilomètre à Valence!#TDF2021 pic.twitter.com/Z1Vlr2w3K7 — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2021

Tiitlikaitsja Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) jätkab üldarvestuses liidrikohal, teisel kohal on Austraalia rattur Ben O'Connor (AG2R; +2.01), esikolmikusse mahub veel kolumbialane Rigoberto Uran (Education-Nippo; +5.18).

Prantsusmaa velotuur jätkub kolmapäeval 198,9-kilomeetrilise mäeetapiga, kus võistlejad peavad ületama kaks esimese kategooria ning ühe HC tõusu.