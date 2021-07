Reena Pärnat olümpia eel: isiklikult arvan, et kõik läheb väga hästi

"Ei, väga vägev emotsioon. Ma olen tõesti väga õnnelik, et ma nüüd viimasel hetkel sinna Tokyosse selle pileti sain. Ma olen muidugi väga õnnelik ja rõõmus," ütles Pärnat ERR-ile.

Pärnat on üle poole aasta harjutanud Šveitsis, Lausanne'is. "Selles suhtes, et tingimused on seal suurepärased, on 70-meetri n-ö sisehall, saab väljas lasta, on korralik jõusaal, kus saab üldfüüsilist treeningut teha. Mul on seal mu enda treener, on ka muid abilisi, kes abistavad nii vibutimmimisega kui ka muude probleemidega, et inimesed ja tingimused on seal väga head," lisas Pärnat.

Varem treenis Pärnat paar aastat Itaalia koondisega, kuid usub, et Šveitsis on paremad tingimused ja abilisi on seal rohkem.

"Šveitsi ma sattusingi tegelikult juba kolm aastat tagasi, kuna minu treener Siret Luik läks siis sinna rahvusvahelisse alaliitu tööle ja tänu sellele ka me otsustasime, et võiks proovida seal trenni teha. See rahvusvaheline, ülemaailmne vibukeskus sai ka suhteliselt sel ajal seal valmis ja ma tegelikult juba kolm aastat tagasi käisin seal esimest korda ja lihtsalt praegu oli aeg selline, et Eestis tingimustega ei olnud kõige parem."

Nii otsustati treeneriga, et enne olümpiat võiks Šveitsi pikemaks ajaks minna ja seal valmistuda.

"Šveitsis olemegi Siretiga peamiselt trenni teinud ja võistlustel käib kaasas minuga ka minu spordipsühholoog Snežana, temaga oleme ka trenne teinud, võistlustel käinud, et kõik on nagu väga hästi."

Pärnat usub, et üheksa aasta järel jälle olümpial osaledes on tal nüüd rohkem kogemust ja ta teab, mis teda olümpial ees võib ootab.

"Jah, et nii endale kui teistele võib-olla oli natuke suur üllatus, et ma üldse Londonisse suutsin ennast olümpiale lasta. Sel hetkel mul ei olnud ka veel nii palju kogemust, kuigi ma olin juba kümme aastat vibulaskmise juures olnud," lisas Pärnat.

Tokyos võistleb naiste vibulaskmises 64 naist 40 riigist. "Konkurents on tegelikult meeletult tugev, et mitte ükski konkurent kindlasti ei ole nõrk laskur, sest et tegelikult vibulaskmises on see, et sa pead laskma miinimumtulemuse täis. Kui sa miinimumtulemust täis ei saa, olümpiakoht on sul olemas, siis lihtsalt olümpiale sa ei lähe. Meil on ikkagi kindlad piirid paigas ja konkurents on ikka väga karm."

Eesmärkide seadmisega jääb Pärnat esialgu tagasihoidlikuks. "Seda on mul hetkel natuke keeruline mul öelda. Kuna mul kaks kuud tagasi mul oli väike põletik õlas, mis annab siiamaani tunda. Võib-olla sellel hooajal ma ei ole olnud kõige stabiilsem. Mul on olnud väga häid võistluspäevi. On ka olnud halbu päevi. Eks me vaatame, kuidas Tokyos enesetunne on, aga ma isikilikult arvan, et kõik läheb väga hästi."