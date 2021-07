Pärnat: Londonis avastasin kõike, aga nüüd tean, mis ees ootab

"Sel hetkel olin üldse täiskasvanute klassis nii vähe võistelnud, olin alles juunior. Aga praegu olen ju kaheksa aastat olnud täiskasvanute klassis. Kõik konkurendid on nüüd juba tuttavad," rääkis Pärnat Eesti ajakirjanikele. "Eelmine kord ma ei teadnud väga kedagi, olin telekast näinud ja mõnedel võistlustel ka. Kogemust on selle üheksa aastaga juurde tulnud kõvasti."

"Eelmine kord mul ei olnud ootusi, ma ei teadnud päriselt, mis olümpia on," jätkas 27-aastane Pärnat. "Avastasin kõike, ei osanud midagi oodata ega loota. Praegu ma juba tean, kuidas need asjad käivad, kuidas võistlus käib. Ma ei ole praegu teadmatuses – tean, mis on olümpia."

Mida siis Tokyost oodata? "Hea küsimus. Tahaksin endast selles mõttes kõik anda, et ma ei taha midagi jätta enda sisse," mõtiskles Pärnat. "Et ma ei ütleks pärast, et oleksin võinud midagi teha teistmoodi. Londonis ma ei teadnud üldse, mis mind ees ootab, nüüd tean, mis tunne on olümpial lasta."

Seekordse võistluse muudab pisut keerulisemaks Tokyos valitsev leitsak. "Võistluspaik on hea, aga tuuline ja lisaks on palav ja niiske. Niiskuse käes kipuvad näpud nööril libisema, olen sellega suhteliselt hädas olnud treeningutel, et seda paremini paika saada," avaldas Pärnat. "Esimesed trennid olid väga rasked selle tõttu. Aga praegu juba on natuke parem. Mul on rätik seal ja lihtsalt kuivatan rätikuga, vahepeal teen käed veega üle ja kuivatan ära."

Kuna Pärnati treener töötab rahvusvahelises alaliidus, ei saa ta Tokyos eestlanna kõrval olla, küll aga on teda abistamas spordipsühholoog Snežana Stoljarova. "Tunnen nii palju seda tuge ja abi. Ta näeb kogu aeg väga hästi ära, millal mul on raskem endaga hakkama saada ja siis ta aitab mind," kiitis Pärnat. "Võib-olla alati ei toimi, väga tihti olen nii närvis, et võib-olla ei kuule, mida mulle öeldakse, aga tavaliselt ikka toimib, kõik on hästi."

Teist korda olümpial võistlev Pärnat nentis, et üldine eluolu hoolimata koroonapiirangutest Londoni olümpiaga võrreldes väga erinev ei olegi. "Muidugi need reeglid ja testid iga päev ning pealtvaatajate puudumine. Mäletan, et Londonis oli vibulaskmises väga palju pealtvaatajaid, meil ju tavaliselt vibulaskmises võistlustel eriti ei ole, siis oli, aga nüüd jälle ei ole. Need on need kõige suuremad erinevused, aga muidu ma ei ütleks, et midagi väga teistmoodi oleks," arutles ta.

Vibulaskjad alustavad olümpiat reedel Eesti aja järgi varahommikul eelvõistlusega, kus kõik 64 osalejat lasevad 72 noolt ja nende tulemuste põhjal pannakse paika duell-laskmiste paarid.