X!

Männikul selgusid Eesti parimad veelaudurid

Teised alad
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Teised alad

Veelaua Eesti meistrivõistlustel pälvisid võidu tiitlikaitsjad Silver Milpak ja Mari-Liis Siimon. Mõlemad võistlevad ka tippkonkurentsis välismaal.

Pärast seitset aastat jõudsid Eesti meistrivõistlused veelauas taas Männikule. 59 osalejaga võistlustel olid kohal oma ala tipud. Medaleid jagati kokku kaheksas kategoorias. Esikohad veelauas läksid taas tiitlikaitsjatele.

"Me oleme väga kõrgel tasemel tegelikult. Täna nägime siin sõitmas Mari-Liis Siimonit ja Silver Milpakit. Nad on iga aasta ikka suurematel võistlustel maailma esikümnes," rääkis veelaua Eesti meistrivõistluste peakorraldaja Jaana Junolainen.

25-aastane Silver Milpak kindlustas endale tänavu üheksanda tiitlivõidu. 13-aastase karjääri jooksul on ta karastunud tipptegijatega nii Euroopa meistrivõistlustel kui ka Red Bull Wake Duel finaalturniiril. Milpaki jaoks on kõige olulisem võidujanu.

"Ma arvan, et see tahe lihtsalt õppida uusi trikke ja saada hästi kindlaks kõik trikid. On erinevaid võimalusi kuidas saab veelauda sõita. Mina olen pigem selline võistleja tüüpi sõitja ilmselt, et mul on just see võistlustahe võib-olla," selgitas Milpak. "Välismaal on väga tugev konkurents. Eestis ma ütleks, et konkurents on pigem madalam, aga see on endiselt olemas."

Naiste arvestuses võitis nüüdseks 11-kordne Eesti meister Mari-Liis Siimon. Minni Õunmaa on küll Euroopa meistrivõistluste kogemusega, kuid Eestis jäänud sageli teiseks. Sel aastal võttis alates 10 aasta vanuselt veelauaga tegelenud Õunmaa rahulikumalt ning leppis kolmanda kohaga.

"Sel aastal võtan eriti vabalt. Kuna ma seda teist kohta olen väga palju saanud, siis mul pole pinget, et seda saada. Esimese kohaga on niimoodi, et selle jaoks ma peaksin ikkagi talvel rohkem trenni tegema, ehk siis minema kuhugi välismaale, kus on soe, aga seda võimalust hetkel enam ei ole," sõnas Õunmaa.

Veelaua võistlushooaeg on selleks aastaks lõppenud.

Toimetaja: Henrik Laever

viimased uudised

29.08

Ülemiste järve jooksu võitsid Latsepov ja Bell

29.08

ETV spordisaade, 29. august

29.08

Männikul selgusid Eesti parimad veelaudurid

29.08

Suri endine suusataja ja hooldemees Peep Koidu

29.08

Heino Enden: pühapäeval meie heast mängust ei piisa

29.08

Eesti koondise plaan Markkaneni ohjeldamiseks: peame olema väga füüsilised Uuendatud

29.08

Soome korvpallikoondise peatreener: kiirus on meie tugevuseks Eesti vastu Uuendatud

29.08

Maastikurattasarja finaaletapil triumfeerisid Tarassov ja Uibokand

29.08

Nõmme United kaotas viiendat mängu järjest

29.08

VIDEO | Jürgenson tegi Paraguay rallil avarii

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

22.08

Aasta aega platsilt eemal olnud Miilen on valmis: mängunälg on väga suur!

19.08

Kuuba on Eestisse naasmisega rahul: ma ei taha iga nädal lennujaamas elada

04.08

Briti ajakirjanik: Glasgow tõestas, et Rahvaste Ühenduse mängud võivad ellu jääda

13.07

Uba Zverevi edust: pean oma sõnu sööma, tal pole enam pingete koormat

01.07

Mülla jahib EM-i eel stabiilsust: iga suurem võistlus annab palju juurde

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

28.08

Duplantis jäi võidust hoolimata rahulolematuks: peaksin olema õnnelik, kuid ei tunne seda

28.08

Dopingukahtluse alla sattunud Euroopa meister Ansah läheb kohtusse

29.08

Soome korvpallikoondise peatreener: kiirus on meie tugevuseks Eesti vastu Uuendatud

28.08

Maailma edetabelis 11. kohale tõusnud Selevko esines USA iluuisutamisõhtul

28.08

Pajari kerkis Paraguay rallil liidriks, Jürgenson tõusis WRC2-s neljandaks

29.08

Suri endine suusataja ja hooldemees Peep Koidu

29.08

Taaramäe vedas Türgis jooksikuid enam kui 100 kilomeetrit

29.08

Portugal alistas MM-valikturniiril Hispaania, Kreeka kaotas Ukrainale

29.08

Üldliider Pogacar jättis Hispaania velotuuri pooleli

29.08

Liverpool ostis PSG-lt MM-il säranud prantslase

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo