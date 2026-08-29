Männikul selgusid Eesti parimad veelaudurid

Pärast seitset aastat jõudsid Eesti meistrivõistlused veelauas taas Männikule. 59 osalejaga võistlustel olid kohal oma ala tipud. Medaleid jagati kokku kaheksas kategoorias. Esikohad veelauas läksid taas tiitlikaitsjatele.

"Me oleme väga kõrgel tasemel tegelikult. Täna nägime siin sõitmas Mari-Liis Siimonit ja Silver Milpakit. Nad on iga aasta ikka suurematel võistlustel maailma esikümnes," rääkis veelaua Eesti meistrivõistluste peakorraldaja Jaana Junolainen.

25-aastane Silver Milpak kindlustas endale tänavu üheksanda tiitlivõidu. 13-aastase karjääri jooksul on ta karastunud tipptegijatega nii Euroopa meistrivõistlustel kui ka Red Bull Wake Duel finaalturniiril. Milpaki jaoks on kõige olulisem võidujanu.

"Ma arvan, et see tahe lihtsalt õppida uusi trikke ja saada hästi kindlaks kõik trikid. On erinevaid võimalusi kuidas saab veelauda sõita. Mina olen pigem selline võistleja tüüpi sõitja ilmselt, et mul on just see võistlustahe võib-olla," selgitas Milpak. "Välismaal on väga tugev konkurents. Eestis ma ütleks, et konkurents on pigem madalam, aga see on endiselt olemas."

Naiste arvestuses võitis nüüdseks 11-kordne Eesti meister Mari-Liis Siimon. Minni Õunmaa on küll Euroopa meistrivõistluste kogemusega, kuid Eestis jäänud sageli teiseks. Sel aastal võttis alates 10 aasta vanuselt veelauaga tegelenud Õunmaa rahulikumalt ning leppis kolmanda kohaga.

"Sel aastal võtan eriti vabalt. Kuna ma seda teist kohta olen väga palju saanud, siis mul pole pinget, et seda saada. Esimese kohaga on niimoodi, et selle jaoks ma peaksin ikkagi talvel rohkem trenni tegema, ehk siis minema kuhugi välismaale, kus on soe, aga seda võimalust hetkel enam ei ole," sõnas Õunmaa.

Veelaua võistlushooaeg on selleks aastaks lõppenud.