NBA ekspert: Phoenix Sunsi lugu on kõige markantsem

Phoenix ja Milwaukee. Ühel pool Chris Paul ja teisel pool hetkel küll vigane Giannis Antetokounmpo. Aga see ei ole väga glamuurifinaal. Või arvad teisiti?

Ega ta ei ole jah. Tuua paralleel Eestiga, siis vastas on kohaliku Võru ja Sillamäe võistkonnad. Puudu on suured staarid glamuurilinnadest nagu Los Angelesest, New Yorgist, Brooklynist. Selles mõttes väga ootamatu vastasseis.

Ka jalgpalli EM-i puhul ja üldse meie kultuuriruumis räägitakse, et kui väiksed lähevad omavahel vastamisi, siis see on alale kasulik. Kas NBA-le kui väga suurele rahaprojektile on kasulik, kui need kaks meeskonda on finaalis?

Praegu NBA üritab müüa. Vaadatavuse numbrid on võrreldes eelmise aastaga hästi kõrged. Muidugi eelmisel aastal ei olnud need numbrid kuigi kõrged - eelmise aastaga on alati hea võrrelda, kui eelmine aasta on olnud kehv. Mina arvan, et pikas plaanis on see NBA-le ainult hea, kui näeme uusi noori tegijaid ja uusi tiime finaalides. Lühikeses plaanis on see raha mõttes küsitav.

Finaalseeriate puhul räägitakse alati suurtest lugudest. Kas selle paariga seonduvalt on üldse mõnd lugu välja tuua?

Ma arvan, et Phoenix Sunsi lugu on vaat et kõige markantsem. Esiteks mängujuht Chris Paul, kes on olnud aastaid NBA eliidis, aga kunagi ei ole olnud tõsist läbimurret, on nüüd 16. hooajal oma esimese tiitli lävel. Ja Phoenix Suns oli alles neli aastat tagasi kõige kehvem klubi NBA-s. Nelja aastaga eikuskilt tippu. See on juba suur lugu. Ja Milwaukee Bucks - 50 aastat on tiitlist möödas. Ilus number, eksole. Lisaks ei ole nüüd ükski nüüd pikka aega pärast Dirk Nowitzkit ükski Euroopa mees vedanud oma tiimi võidule. Antetokounmpol on hea võimalus olla teine.

Sel hooajal mängiti tavapärasest vähem mänge, sest hooaeg oli lühem. Toodi sisse ka play-in formaat, mis oli enne play-off'i, aga põhimõtteliselt selgitati ühe mänguga, kes saab play-off'i. Kas see läheb edasi või oli ühekordne?

Kõigi eelduste kohaselt peaks see jätkuma. Minu teada on play-in'is mängitud Lakersi ja Warriorsi omavaheline mäng siiamaani kõige vaadatum mäng selles play-off'is. Ma arvan, et see formaat õigustas ennast. Ma arvan, et sel aastal oli eriti hea maiuspala - Stephen Curry versus LeBron James -, aga ma arvan kindlalt, et see jätkub veel aastaid ja aastaid.

Leedu jäi välja olümpiamängudelt, sest nad kaotasid otsustava mängu Sloveeniale, keda vedas Luka Doncic. Doncici jutte on olnud juba mitu aastat. Kas sel hooajal tegi ta sammu edasi või räägitakse juba sellest, et on nagu on, aga ei tule?

Pigem tegi ikka sammu edasi. Tema võistkond Dallas Mavericks kaotas avaraundis seitsmemängulises seerias napilt kolm-neli Los Angeles Clippersile, kes tõenäoliselt oli parem tiim kui Phoenix Suns, aga neil lihtsalt puudus lõpuks liider. Kawhi Leonard sai vigastada. Clippers andis tõsise lahingu Sunsile ja kui juba Mavericks andis tõsise lahingu Clippersile, siis ei pea tegema väga keerulisi tehteid, et saada aru, et Luka Doncic on jõudnud täielikku eliidi sekka. Top viis mängijate sekka.

Mille või kelle poolest meenutatakse seda hooaega kümne aasta pärast?

Inimeste mälu on nii lühike. Vist, et "ah, siuke imelik aasta oli, koroona natuke oli, mingid vigastused vist ka, kõik olid jalgade ja kätega hädas". Mina arvan, et seda meenutatakse ikkagi selle poolest, et see oli üle pika aja esimesi hooaegu, kus finaalis olid tiimid, kes ei olnud sinna jõuda väga kaua aega. Ma arvan, et uudsuse mõttes hakatakse seda hooaega meenutama.