Liivamägi: Eestis pole väga ammu Jefimova sarnast ujujat nähtud

"Hea on näha, kui meil on sportlased õhtustes poolfinaalides ja finaalides. See, et Kregor Zirgil A-norm napilt ületamata jäi, on teine küsimus, aga praeguste tulemuste üle võib tegelikult väga õnnelik olla," lausus Liivamägi, kelle arvates võib Eneli Jefimovat ees oodata suur tulevik.

"Eneli puhul on see talent, andekus ja kõik on seal olemas. Ma arvan, et me ei ole väga ammu näinud Eesti ujumises Eneli sarnast ujujat, kellel on nii suur potentsiaal tulevikuks," ütles Liivamägi, kelle sõnul ei saa temalt siiski kohe medaleid oodata.

"Nii palju kui ma Eneli vahetu treeneri Henry Heinaga olen rääkinud, siis nende suur eesmärk on järgmine olümpia. See, et nad pääsesid Tokyo olümpiale, on tegelikult mõnevõrra ootamatu ja ka planeerimatu. Selge on see, et Eneli oma vanuse poolest ja kogemustega, mis tal praegu on, ei ole ta veel võimeline finaali või medalite peale võistlema, aga sealt edasi on tal kolm aastat olümpiani jäänud. Mine tea, mis sealt tulla võib. Loomulikult tahame tulemust kiiresti, aga peame meeles pidama, et Eneli on ainult 14-aastane," lausus Liivamägi.