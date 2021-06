Verstappen võitis teise etapi järjest ja suurendas edu

Napilt jäi esikolmikust välja Sergio Perez (Red Bull; +47,434), ülejäänud seltskond kaotas juba ringiga või rohkem.

Verstappeni jaoks oli tegemist karjääri 14. võiduga ja esimest korda sai ta teise etapivõidu järjest. Ühtlasi suurendas hollandlane edu MM-sarjas. Kaheksa etapi järel on tal 156 ja Hamiltonil 138 punkti.

"Tundsin kohe, et auto on tasakaalus," lausus Verstappen vahetult pärast sõitu. "Peame seda järgmisel nädalal uuesti näitama. Ootan seda. Olen kindel, et suudame jälle head tööd teha."

Hamilton lisas, et sõit oli tema jaoks pisut üksildane: "Ma üritasin nendega [Red Bulli sõitjatega - toim.] sammu pidada, aga nende auto on viimastel etappidel palju arenenud. Saime täna head meeskonnapunktid ja peame jätkama pingutamist."

Mercedese tiim püsib aga nüüd võiduta juba neli sõitu järjest, sest Verstappen võitis ka Monacos peetud kihutamise ja seiklusterohke etapi Aserbaidžaanis võitis Perez, kes on 96 silmaga MM-üldarvestuse kolmas mees. Viimati oli Saksamaa võistkonnal nii pikk võidupõud 2013. aastal.