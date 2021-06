Hiina vormelisõitja teeb Vormel-1 sarjas treeningdebüüdi

Reede esimese treeningu teeb Zhou kaasa kahekordse maailmameistri Fernando Alonso masinas. Hiinlane on Renault' meeskonna testsõitja ning juhib eestlastele tuttavat Vormel-2 sarja. Jüri Vips hoiab samas sarjas neljandat positsiooni.

Zhoust saab teine hiinlane, kes kunagi MM-sarja reedest Vormel-1 treeningut kaasa teinud on.

"Vormel-1 sarja pole just üleliia palju hiinlasi kaasa teinud, seega on muidugi uhke tunne MM-etapi nädalavahetusel vormeli rooli istuda," ütles Zhou. "Sündmuse teeb veelgi erilisemaks asjaolu, et juhin Alonso vormelit. Just tema eeskuju inspireeris mind noorena vormelikarjäärile mõtlema," lisas ta.

Vormel-1 sarja üheksas etapp leiab aset 2.-4. juulini Austrias Spielbergis.