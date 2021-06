Phoenix alistas neljandat korda Denveri, Jokici hooaeg lõppes eemaldamisega

Külalismeeskond Suns võitis avaveerandi kuue punktiga ja saavutas poolajaks kaheksapunktilise edu. Kolmandal veerandil, mil Phoenixi meeskond kasvatas edu 13 silmale, eemaldati Denveri serblasest põhihooaja parim mängija Nikola Jokic, kes tegi vea Cameron Payne'i vastu. Suns võttis kokkuvõttes seitsmepunktilise võidu.

"I wanted to change the rhythm of the game ... so I tried to make a hard foul."



Jokic speaks out on the foul that got him ejected from Game 4.



(via @NBATV) pic.twitter.com/ZWtBvFDrLd