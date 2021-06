NBA kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti Nikola Jokic

Jokicist sai esimene Nuggetsi korvpallur, kes MVP auhinna võitnud ning ühtlasi on ta ka esimene serblane, kes kõige väärtuslikumaks palluriks valitud. Jokic on läbi ajaloo alles viies mängija väljaspool USA-d, kellele see auhind antakse, kuid kolmel viimasel aastal on tiitel rännanud euroopasse. 2018/19 ja 2019/20 hooajal oli MVP kreeklane Giannis Antetokounmpo.

Ühtlasi sai serblasest ka kõige madalam drafti valik, kes kõige väärtuslikumaks valitud. Jokici valis Denver 2014. aastal kokku 41. pallurina. Seni oli madalaimaks numbriks selles arvestuses juba mainitud Antetokounmpo ja ka Steve Nash, kes valiti mõlemad 15. mängijana.

Jokici sai MVP valimistel 91 esikohta 101 võimalikust ja võitis hääletuse 971 punktiga. Teine oli Joel Embiid 686 ja kolmas Steph Curry 453 punktiga. Antetokounmpo oli 348 punktiga neljas.