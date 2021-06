Federer suutis öö peale läinud kohtumise napilt võita

39-aastane Federer sõnas juba enne turniiri, et võiduvõimalust tal Prantsusmaal pole, kuid tunnistas tasavägise kohtumise järel, et oleks siiski pigem Rafael Nadali või Novak Djokovici asemel. "Mõnes mõttes on tore mitte teada, milleks ma võimeline olen, aga eelistaksin praegu Rafa või Novaki kingades olla, kus nad teavad, et tunnevad end hästi, mängivad hästi ja võidavad," ütles Federer pärast kohaliku aja järgi 00.43 lõppenud mängu.

Kolme tunni ja 35 minuti pikkuse tenniselahingu enda kasuks kallutanud šveitslane mängib järgmise kohtumise viimase 16 seas Matteo Berrettiniga, kes pääses Kwon Soon-woo vastu pisut lihtsamalt, alistades Lõuna-Korea tennisisti 7:6 (8:6), 6:3, 6:4.

Kaheksanda paigutusega Federer mängib alates 2020. aasta jaanuarist alles oma kolmandat turniiri pärast kaht põlveoperatsiooni ning kasutab Prantsusmaa lahtiseid Wimbledoniks valmistumiseks. Kuu lõpus peetaval legendaarsel tenniseturniiril mängitakse sama legendaarse Federeri lemmikkattel - murul.