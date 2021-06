Kuumavereline itaallane vajas pärast intsidenti reketiga arstiabi

34-aastane itaallane oli kolmanda ringi kohtumises argentiinlase Federico Delbonise (ATP 51.) vastu 4:6, 0:1 kaotusseisus, kui eksis lihtsa löögiga ja lõi seejärel rusikaga mitu korda oma reketi keeli.

Piove: gioco interrotto a Parigi.

E le cose non si mettono bene per Fabio Fognini, che è sotto per 2 set a 0 contro Federico Delbonis.

L'argentino conduce per 6-4 6-1.#RolandGarros | #RG2021pic.twitter.com/mc6W0pNEwm