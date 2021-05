Uibo Götzise tavatust atmosfäärist: oli parem kui tavaline külavõistlus

"Loodan, arvan ja tunnen, et päris head ülevaadet see ei anna. Tahaks loota, et järgmisel korral stardis olles on neid punkte rohkem koos," rääkis Uibo intervjuus ERR-ile.

"Kindlasti polnud plaani, et ainult 8100 tegema minna. Mõned asjad ei läinud kokku, teivastega oli natuke jant. Esimesel päeval olin grammi võrra pehme, teine päev läks natuke paremini, välja arvatud teivashüppes: teibad olid pehmeks jäänud. Järgmiseks korraks peab end natuke teravamaks ajama ja kõik on okei," arvas MM-hõbe.

Uibo teine päev lõppes Götzises hästi, sest odaviskes kirja läinud 65.80 tähendab enam kui meetripikkust rekordiuuendust ja 1500 meetri jooksus suutis ta tempos püsida Risto Lillemetsaga, et kaasmaalast lõplikus tabelis ühe punktiga edestada.

"Odaviskes üks isiklik rekord taskusse pista toob väikese naerugi suule. 1500 meetris oli Risto ausalt öeldes ainuke motivatsioon," naeris Uibo. "Kusjuures arvasin, et meie vahe on üheksa punkti, päris nii täpselt ei teadnud, et vahe ühe punkti peale jäi. Kui Ristot poleks olnud, oleks samm võib-olla veidi töntsimaks jäänud."

Götzises täismaja ees võistelnud Uibo sõnul jäi õigest atmosfäärist mõistagi puudu. "Oli parem kui tavaline külavõistlus, aga sellest õigest Götzise melust jäi grammi võrra ikka puudu. Seal saab rahva ikka päris möirgama ajada, häält oli ikkagi natuke vähe. Samas parem kui 2020!"