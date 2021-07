Maicel Uibo: medali jaoks peaks 8700 punkti tegema

28-aastane Uibo pidanuks olümpia eel koos teiste eestlastega Nagano lähistel Sakus treeninglaagris viibima, kuid tema äralend lükkus edasi, kuna USA-s ei lubatud lennufirma tema teibaid lennukile. Seetõttu sõitis ta Jaapanisse planeeritust kuus päeva hiljem.

Palju see ettevalmistust mõjutas? "Raske öelda, kuna kogu asi ei ole endiselt veel päris läbi. Kui hästi läheb, siis tagasi vaadates sellele ei mõtle üldse. Praegu kõik on hästi," kinnitas Uibo võistluseelsel pressikonverentsil. "Kõik on päris normaalne, okei seis on."

Viis aastat tagasi Rio de Janeiro olümpial sai Uibo kirja 24. koha, pea kaks aastat võitis ta Doha MM-il isikliku rekordi 8604 punktiga hõbeda. Mille poolest ta seal olümpial tugevam on? "Kogemus, vanus – praeguseks hetkeks võiks need juba minu kasuks töötada," arutles Uibo. "Vanust natuke on, tiitlivõistlustel juba natuke käinud. See võiks kindlasti minu tugevus olla. Ja ega ma nüüd nii vana ka ei ole, et füüsiliselt poolelt ajahammastele peaks ette jääma. Ma arvan, et kõik on vinks-vonks."

Uibo kinnitas, et tema sihiks on isikliku tippmargi parandamine. "Iga kord lähen isiklikku rekordit tegema, vahet ei ole, mis võistlus on. Sportlasena väiksemaid eesmärke ei saa panna, ma arvan," sõnas ta. "Arvan, et 8700 punkti peaks ära tegema medali jaoks."

Kümnevõistlejad on Tokyo olümpiastaadionil võistlustules 4. ja 5. augustil.