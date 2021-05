Rosenberg: usun ikka, et olümpianorm on võimalik

"Üks eesmärk oli Götzise võistlus lõpuni teha, mis sai täidetud; teine eesmärk oli terveks jääda, mis põhimõtteliselt õnnestus ja kolmas eesmärk oli uus isiklik rekord, millest jäi väga vähe puudu. Kokkuvõttes võib selle võistluse kordaläinuks lugeda, sain teada, mis seisus omadega olen ja järgmisele võistlusele on kindlasti kergem peale minna," võttis Rosenberg ERR-iga rääkides nädalavahetuse kokku.

"Teivashüppes tegi mingi lihas kubemepiirkonnas varu, aga Risto Jamnesega saime selle päris heasse korda. Ma arvan, et puhkuse ajal saab korda," selgitas Rosenberg, miks teine eesmärk vaid "põhimõtteliselt" õnnestus.

Kahel viimasel aastal on Rosenbergi vaevanud selja- ja hüppeliigese vigastused. Viimati tegi ta kümnevõistlust tunamullu suvel Ukrainas, kus püstitaski oma isikliku rekordi. Mehe sõnul on äärmiselt tähtis, et Götzises õnnestus katsumus lõpuni teha.

"See oli väga oluline. Mul ei olnud absoluutselt aimugi, mis seisud on," tõdes Rosenberg. "Olen üksikalasid teinud, aga paljusid alasid mitte ja võistlusolukord on absoluutselt teine. Järgmisele võistlusele on kõvasti kergem minna, teades, mida on vaja parandada. Usun ikka, et OM-norm on võimalik."