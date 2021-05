Götzise debüüdi teinud Lillemets: äge emotsioon, juba tahaks tagasi minna!

"Esimesel päeval jäi teravus puudu, juba kaugushüppest oli aru saada, et ei ole väga lennukas olemine," võttis Lillemets intervjuus ERR-ile võistluse kokku. "Peab üle vaatama, milles probleem oli. Torunis [märtsis toimunud sisekergejõustiku EM-il] oli peaaegu sama tunne, lihtsalt ei olnud tulevärki. Üldine füüsiline vorm oli tegelikult hea, seda näitasid ka 400 ja 1500 meetri jooksud. Võib-olla viimase teravuse sättimisega sai kuskil pange pandud."

Lillemetsa eelmiseks isiklikuks rekordiks oli 8133 punkti, Götzises parandas ta tippmarki 23 punkti võrra.

"Eks arvasin, et tuleb natuke rohkem punkte juurde! Aga see on kümnevõistlus, kunagi ei tea, mis juhtuda võib. Üleüldiselt peab rahule jääma, isiklik rekord on ikka isiklik rekord. Tuli ka üks hea verstapost ära, 400 meetrit lõpuks alla 50 sekundi. Nüüd on järgmisena vaja ette võtta 1500 meetrit, joosta alla 4.30. Tegelikult oli hästi äge emotsioon ja kogemus, juba tahaks tagasi minna," kinnitas Lillemets.

"Olümpialootus kindlasti elab, arvestades, et altläinud alad on päris kallid: sealt on punkte korjata küll ja veel," lisas näiteks odaviskes isiklikule rekordile pea viie meetriga alla jäänud Lillemets. "Igalt poolt on veel arenguruumi ja see motiveerib oi kui palju. Loodan, et kui kolme-nelja nädala pärast tuleb järgmine võistlus, olen seal palju parema minekuga, palju rohkem valmis."