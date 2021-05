Risto Lillemets: usun, et olen võimeline olümpiakoha välja võitlema

Lillemets ja Rosenberg valmistuvad sarnaselt Uibo ja Õiglasega mai lõpus toimuvaks mainekaks Götzise kümnevõistluseks.

Lillemets, kes sai märtsis Euroopa sisemeistrivõistlustel seitsmevõistluses viienda koha, unistab olümpiast, kuid annab endale aru, et tihedas koduses konkurentsis kolme olümpiale pääseva sportlase sekka tõusta on väga raske.

Normitäitjatest kõige kehvema tulemusega on praegu Johannes Erm 8445 punktiga. Lillemetsa isiklik rekord on eelmisest suvest 8133 punkti, mille püstitas Kadrioru staadionil Eesti meistrivõistlustel üksinda võisteldes.

Kahe nädala pärast toimuvaks hooaja esimeseks kümnevõistluseks valmistumine on läinud hästi. Palju oli abi sellest, et vaatamata koroonapiirangutele õnnestus käia Tenerifel treeninglaagris.

"Mõned alad tekitavad frustratsiooni ja nendega on vaja tegeleda, aga teistel aladel tekib juba vaikne enesekindlus, et võiks end võistlustel proovile panna," rääkis Risto Lillemets Vikerraadiole.

"Väike puhkus kuluks ka ära, keha on läbi töödeldud ja tahaks natuke värskust koguda. Võistlused on aga teravuse kogumiseks ja üks start teeb pigem head. Õnneks kuskilt midagi tunda ei anna ja ei sega – selles mõttes on vedanud ja loodetavasti soojad ilmad aitavad veel natuke kaasa."

"Treeningute ja laagritega on olnud igasuguseid sehkeldusi ja midagi lihtsat pole olnud, aga mitte kellelgi pole lihtne. Ei saa nuriseda – trennid saame tehtud ja midagi ei ole katki. Võimalus nädal aega laagris päikese käes olla oli fantastiline, see andis väga palju juurde."

Götzise kümnevõistlusel loodab Lillemets pakkuda tugevat konkurentsi olümpianormi täitnutele.

"Ilmselt saab atmosfäär teistmoodi olema, aga konkurents on pea selline, mis tuleb olümpial kokku. See motiveerib omajagu. Kui muusika mängib, siis usun, et saan end ilusti käima seal. Lähen oma parimat andma ja püüan kõik alad kokku saada. Ma ei tea, kas teistele olümpiapoistele ära panen, aga sinna lähedale võiks ju tulla."

"Ma usun, et olen võimeline olümpiakoha endale välja võitlema. Olen väga elevil, et mis lähikuudel saama hakkab. Poisid tulevad USA-st koju ja hakkavad ennast tõestama ja tulevad väga vägevad võistlused. Kõvad punktid on ette tehtud ja et seda üle teha, peab ideaalilähedase võistluse kokku panema."

Lillemetsa treeningkaaslane Kristjan Rosenberg pole erinevate tervisemurede tõttu ammu korralikku mitmevõistlust teha saanud.

Rosenbergi isiklik rekord on 2019. aastast 8033 punkti. Talvel ei lubanud head vormi realiseerida hüppeliigesevigastus, millest taastumine võttis mitu kuud. Kuigi tiitlivõistlusi silmas pidades keskendub Rosenberg ehk vaikselt juba järgmisele aastale, soovib ta pika pausi järel sel suvel võimetekohase kümnevõistluse igal juhul kokku panna.

"Hüppeliigesevigastus oli mul detsembri keskpaigas ja korralikult treenima sain hakata veebruaris. Pöid pole aga ikka päris see ja kas mai lõpus juuni alguses heasse hüppevormi saan, on küsimärgi all. Teised alad on läinud aga väga hästi," arutles Rosenberg.

"Ühe korra olen Götzises võistelnud, siis jäi mul pooleli. Sel korral tahaks kindlasti lõpuni teha – see on üks eesmärkidest – aga kindlasti lähen end ka testima. Tahaks enda rekordit ikka natuke suuremaks pusida."

"Suurtele probleemidele järgnevalt on ikka nädal kaks motivatsioon maas, aga tean, et ma pole enda tulemust realiseerinud ja see motiveeribki mind. Tean, et olen võimeline oma tulemusele 400 punkti juurde lisama."