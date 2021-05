WRC sõitja vahetab Itaalia ralliks kaardilugejat

Patterson sai Greensmithi kaardilugejaks alates käesoleva hooaja Horvaatia rallist, kui inglasest sõitja loobus Elliott Edmonsoni teenetest. Nüüd on aga selgunud, et Patterson jätab Itaalia ralli isiklikel põhjustel vahele.

Pattersoni kohale istub Stuart Loudon, kes asendas ka 2018. aastal Greensmithi tavalist kaardilugejat, kui asendas õnnetuse tõttu kõrvale jäänud Craig Parryt.

"Chris ei saa isiklikel põhjustel osaleda, aga olen Stuartiga enne Saksamaal koos võistelnud. Me tegime mõned katsevõidud, seega oleme autos päris osavad koos," ütles Greensmith.

Greensmith lõpetas eelmise etapi MM-sarjas Portugalis viiendana ja kuigi ta peab vahetama kaassõitjat, tunneb ta, et kõik võiks püsida samas soones Itaalia ralli jaoks. "Portugal oli selle jaoks, et ma jõuaks tagasi sinna, kus ma suudan olla ja ma loodan sama teha Sardiinias," lisas Greensmith.

"Kuigi see on tehnilisem, on Sardiinia üsna sarnane Portugaliga ning alustame rallit sama seadistusega, millega Portugalis lõpetasime, mis toimis hästi. Me teame, et auto saab siin kiire olla ja nii mina kui ka Teemu [Suninen, tiimikaaslane] saame arvestada heade teedega esimesest päevast," ütles M-Spordi juht.