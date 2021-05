Eesti naiste käsipallimeistrivõistluste pronks läks HC Kehrale

Kohtumist alustas paremini Tabasalu, kes mängiva treeneri, Merit Moro, kolme värava toel läks ette 5:2, kuid seejärel sai Moro punase kaardi ning pidi platsilt lahkuma. Selle olukorra kasutas Kehra hästi ära ning tuli mängu tagasi, kuid poolaja lõpuks Audentes siiski kosus ja läks vaheajale 10:7 eduseisult.

Teist poolaega alustas taas paremini Tabasalu, kes tegi korraks vahe isegi viie väravaliseks, mis tähendas, et viimast 20 minutit alustati kahe mängu kokkuvõttes põhimõtteliselt viigiseisult. Vaatamata Audentese heale kaitsele ning nende väravavahi Kadri-Liis Tootsi heale tööle suutis Kehra lõpuks siiski esimesest kohtumisest võetud edu hoida ning kuigi mäng kaotati 17:19, siis sellest piisas, et pronks omale jätta.

Teise pronksikohtumise resultatiivsemad olid Tabasalu poolelt Laura Kärner viie ja Kerli Jõks nelja tabamusega. Kehral viskas Milana Leoke-Bosenko kuus ning Heete Kuuskla neli väravat.

Eesti meistriks tuli sel hooajal Reval-Sport, kellele järgnes Reval-Sport/Mella naiskond.

Naiste meistrivõistluste All-Star võistkonna koosseisu mahtusid vasakul äärel mängiv Simona Koppel Tabasalu/Audentesest ja joonemängija Heete Kuuskla HC Kehrast. Liiga sümboolse koosseisu koostamisel ütlesid oma arvamuse nii meeskonna peatreenerid, eksperdid kui ka internetihääletusel osalenud käsipallifännid. Seitsme mängija sekka mahtusid pallurid neljast tiimist - Reval-Sport/Mellast kolm, Reval-Spordist kaks ning HC Kehrast ja Tabasalust üks.

Meistriliiga parimad väravakütid:

Polina Gorbatsjova (Reval-Sport) - 119, Angelika Šalk (Reval-Sport/Mella) - 75, Maarja Treiman (Reval-Sport) - 64, Teele Utsal (Tabasalu) - 56, Karina Kuul (Tapa) - 49

2021 Eesti naiste käsipalli meistriliiga All Star team:

parem ääremängija – Karina Paju (Reval-Sport/Mella)

parem sisemine – Polina Gorbatsjova (Reval-Sport)

mängujuht- Kim-Ly Hoang (Reval-Sport)

vasak sisemine – Angelika Šalk (Reval-Sport/Mella)

vasak ääremängija – Simona Koppel (HC Tabasalu/Audentes)

joonemängija – Heete Kuuskla (HC Kehra)

väravavaht – Maria Mironova (Reval-Sport/Mella)

resultatiivseim mängija - Polina Gorbatsjova (Reval-Sport) - 119 väravat