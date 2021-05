Reval-Spordi naiskond tuli neljandat korda järjest Eesti meistriks

Sarnaselt esimese kohtumisega alustas finaali teist mängu paremini Reval-Sport, kes haaras võimsa kaitsega juhtohjad enda kätte ning läks 5:2 juhtima. Võitlus oli mõlemalt poolt kõva ning juba üheksandal minutil teenis Mella Elizaveta Mironova punase kaardi. Kokku näidati finaalis nelja punast kaarti ning võistkonnad mängisid vähemuses koguni 28 minutit.

Esimese poolaja lõpp kulges Reval Spordi kontrolli all ning vaheajale mindi 13:10 eduseisus, kuid siis algas taas Mella vahespurt ning 38. minutil viis Angelika Šalk juba oma võistkonna 15:14 ette. Sellele vastas omakorda Reval-Sport 7:2 vahespurdiga ja tundus, et 50.minutil on seisul 21:17 mäng otsustatud. Kuigi Mella ei olnud veel alla andnud ja suutis viimasel sekudil seisu viigistada, läks võõrsil visatud väravate reegli alusel Eesti meistritiitel siiski Reval-Spordile.

Neljandat hooaega järjest Eesti meistritiitliga koju mineva Reval-Spordi poolt olid täna resultatiivsemateks mängijateks Polina Gorbatsjova ja Maarja Treiman viie väravaga. Hõbemedali teeninud Mella eest oli täna täpseim Jekaterina Tšerneštšuk kaheksa tabamusega.

Meistriliiga viimane kohtumine toimub kolmapäeval, mil Tabasalu/Audentese ja HC Kehra vahelises kohtumises otsustatakse pronksmedali saatus. Esimese mängu võitis Kehra 29:24 ning ka selles paaris selgub parim kahe matši kokkuvõttes.

2021 Eesti naiste käsipalli meistriliiga ALL STAR team:

parem ääremängija – Karina Paju (Reval-Sport/Mella)

parem sisemine – Polina Gorbatsjova (Reval-Sport)

mängujuht- Kim-Ly Hoang (Reval-Sport)

vasak sisemine – Angelika Šalk (Reval-Sport/Mella)

vasak ääremängija – Simona Koppel (HC Tabasalu/Audentes)

joonemängija – Heete Kuuskla (HC Kehra)

väravavaht – Maria Mironova (Reval-Sport/Mella)

resultatiivseim mängija - Polina Gorbatsjova (Reval-Sport) - 119 väravat