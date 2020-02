Promootorid lubavad Fury ja Joshua vastasseisu

Briti poksija Tyson Fury promootor Frank Warren teatas, et kui fännid tahavad näha tema hoolealuse ja Anthony Joshua matši kõikide MM-tiitlite peale, tuleb selline matš korraldada.

Joshua valduses on neli raskekaalu MM-tiitlivööd, viienda sai nädalavahetusel enda kätte Fury, alistades ameeriklase Deontay Wilderi.

Joshua promootor Eddie Hearn ütles pärast Fury võitu, et nüüd on aeg fännidele pakkuda seda, mida nad soovivad – näha Joshuat ja Furyt vastamisi.

"Muidugi tahaksime sellest matši," ütles Fury promootor Warren seepeale BBC-le. "Oleme selle nimel juba kaks aastat vaeva näinud."

"Hearn ütles kogu aeg, et rahad tuleb jagada 70-30 Joshua kasuks. Aga nüüd on olukord teine," jätkas Warren. "Minul poleks mingit probleemi, kui jagaksime summa 50-50. Minu meelest vääriks Tyson enamat, aga 50-50 on ka okei."

"See matš on poksijatele ja eelkõige fännidele. Kui nad tahavad seda näha, tuleb see ära korraldada," lisas Warren.

Tõsiseid läbirääkimisi matši toimumise osas ei saa aga veel alustada, kuna Wilderil on õigus nõuda Furyga kordusmatši, lepingu järgi on tal aega 30 päeva, et öelda, kas tahab kordusmatši või mitte.

Hearn ütles, et kui Wilder otsustab, et tahab Furyga uuesti vastamisi minna, siis poksib Joshua järgmisena bulgaarlase Kubrat Puleviga kohustuslikus IBF-i matšis. Praegu peab Hearn läbirääkimisi, et matš saaks toimuda 20. juunil Tottenham Hotspuri staadionil.

"Aga eelkõige tahame matši, kus pannakse mängu kõik MM-tiitlid. Võti on praegu Tyson Fury käes," ütles Hearn. "Usun, et 50-50 on õiglane kokkulepe. Frank peab ka enda arvamuse ütlema, aga minu meelest on 50-50 õiglane."