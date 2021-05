Lõiv tuli sadulaprobleemi kiuste MK-etapil 16. kohale

Võistluse võitis prantslanna Pauline Ferrand Prevot (20.37), kellele järgnesid šveitslanna Linda Indergand (20.38) ja britt Annie Last (20.39).

"Hooaja esimese suurema võistluse eel on ikka närv sees, et kuidas talvine ettevalmistus kulgenud on ja millises hoos on konkurendid," kommenteeris Liiv pärast etteastet.

"Kuna ilm oli viimastel päevadel väga heitlik olnud ja terve eelnev öö sadas vihma, siis oli õhus ka palju küsimärke, et mis tingimused rajal valitsevad ning millise rehvivalikuga starti minna."

Lõivi sõnul algas võistlus kenasti, ta oli liidrite grupis ja valdava osa esimesest poolest sõitis 10.-15. positsiooni kandis.

"Umbes kolm ringi enne lõppu lõi mul ühest astmest üle sõites sadula paigast ära. Seega olin sunnitud ülejäänud sõidu sõitma valdavalt püsti, sest ei saanud enam mugavalt istuda," jätkas eestlanna.

"Selle tõttu andsin kiiruses tagasi ja jäin liidritest maha ning kaotasin mitmeid kohti. Viimaseks ringiks suutsin ennast taas kokku võtta ning sõitsime neljase pundiga kuni finišini koos. Lõpuspurdiga saavutasin 16. koha."

Maailma karika etapi põhisõit ehk olümpiakrossi naiste eliitstardi võistlus toimub pühapäeval. Siis lööb kaasa ka Mari-Liis Mõttus.