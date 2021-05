Kangert ja Taaramäe lõpetasid peagrupis, belglane teenis esimese etapivõidu

28-aastane Merlier finišeeris 177-mehelises peagrupis, mille ajaks kujunes 4:21.09. Belgia ratturile järgnesid itaallased Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka ASSOS) ja Elia Viviani (Cofidis, Solutions Credits). Esimestena jäid pjedestaalilt välja Dylan Groenewegen (Team Jumbo-Visma) ja Peter Sagan (Bora-Hansgrohe).

Tanel Kangert (Team BikeExchange) sai 183 ratturi konkurentsis kirja 120. koha, Rein Taaramäe (Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux) lõpetas 136. positsioonil.

21-etapist koosneva velotuuri üldliidrina jätkab itaallane Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), edestades kaasmaalast Eduardo Affinit (Team Jumbo-Visma) 13 sekundiga. Kolmas on norralane Tobias Foss (Team Jumbo-Visma; +0.16). Tanel Kangert langes ühe koha ja on 61. (+0.46), Rein Taaramäe kerkis kaks kohta ja on 99. (+0.57).

Giro d'Italia jätkub esmaspäeval sõidetava 190-kilomeetrise etapiga Biellast Canalesse.