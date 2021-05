Girol stardib kaks eestlast, peafavoriidi koorem asetatakse Yatesi õlule

Teiste seas lähevad starti ka eestlased Rein Taaramäe (Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux) ja Tanel Kangert (BikeExchange).

Neist Taaramäe on korra (2016. aastal) võitnud Giro d'Italial ka etapi. Viis aastat tagasi oli ka eestlase seni ainus osaluskord.

Kangert on Itaalia velotuuril sage külaline - pärast 2012. aastat on jäänud vahele vaid 2014. aasta velotuur. 2013. ja 2015. aastal lõpetas eestlane üldarvestuses 13. kohal.

Laupäeval on Torinos kavas 8,6-kilomeetrine individuaalne temposõit. Pühapäeval toimub esimene tasase maa etapp (Stupinigi - Novara; 179 km). Esmaspäeval läheb pisut künklikumaks (Biella - Canale; 190 km). Tõsisemate mägedeni jõutakse esimest korda järgmise nädala lõpus.

Tänavuse velotuuri peafavoriitide hulka võib lugeda britt Simon Yatesi (BikeExchange), kolumblase Egan Bernali (Ineos Grenadiers) ja belglase Remco Evenepoeli (Deceuninck - Quick Step).

Neist Yates võitis 2018. aastal Hispaania velotuuri ja on näidanud end heast küljest ka Girol, võites 2018. aastal kolm etappi ja tulles 2019. aastal kokkuvõttes kaheksandaks. Hea vormi kinnituseks on hiljutine esikoht Alpi velotuuril.

24-aastase Bernali tähetund saabus 2019. aasta Prantsusmaa velotuuril, mille ta võitis. Mullu tuli aga Tour de France katkestada ja Girol teeb ta alles oma debüüdi.

Vaid 21-aastane Evenepoel on paljude silmis must hobune, sest suurtel velotuuridel pole ta varem startinud ja pärast mullust kukkumist Lombardias teeb ta nüüd alles hooaja avastardi. Küll aga on belglane tugev temposõidus ja just 30-kilomeetrise individuaalse eraldistardist sõiduga tänavune Giro tipnebki.

Aprillis treeningul rannet vigastanud Vincenzo Nibali (Trek - Segafredo) kaasalöömine oli viimase hetkeni kahtluse all, aga 2013. ja 2016. aastal üldvõitjaks tulnud itaallane tuleb siiski starti.