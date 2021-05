Giro: Taaramäe ja Kangert tõusid kokkuvõttes, üks favoriit kukkus raskelt

Kolmapäevasel tasasel etapil sõitsid pikalt ees Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec) ja Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizane), 25 km enne finišit liitus duoga ka Alexis Gougeart (AG2R Citroen). Peagrupp nihkus neile aga järjest lähemale ning kolmik püüti kinni paar kilomeetrit enne etapi lõppu.

Grupifinišis näitas väledaimat jalga austraallane Caleb Ewan, kes tuli sealjuures välja keerulisest olukorrast, olles finišikoridoris surutud üsna raja parempoolsesse äärde. Lotto Soudali rattur edestas napilt itaallasi Giacomo Nizzolot (Team Qhubeka Assos) ja Elia Vivianit (Cofidis), neljanda kohaga leppis Peter Sagan (Bora-Hansgrohe).

Ewan somehow navigating that tight space by the barrier, just as Merlier had a problem. Great sprint #Giro pic.twitter.com/WZDZl1QonK