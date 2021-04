Mäe võistleb enne olümpiamänge veel korra Poolas, teised võistlused selguvad

Eesti maadlejad on läbi aegade võitnud palju tiitlivõistluste medaleid, kuid Euroopa meistriks tuli Eesti maadleja viimati 74 aastat tagasi, kui Prahas võidutses hilisem olümpiavõitja Johannes Kotkas. Varem tiitlivõistlustelt neli pronksi võitnud Epp Mäe viis esimese kullani enesekindlus, hea vorm ja kindel siht.

"Mis mind sellel võistlusel juhendas, oli fookus - olla lihtsalt fookuses, õigel ajal, õiges hetkes. Kuna ma pidin finaali sisuliselt terve päeva ootama, alles õhtul sain matile, siis hommikul võtsin väga rahulikult, ma isegi ei mõelnud sellele, et mul on õhtul mingisugune võistlus ja tuleb ennast kokku võtta täpselt õigel momendil," rääkis Mäe intervjuus ERR-ile.

Finaalmatš oli väga tasavägine. Mäe paremust pidi tunnistama Venemaa maadleja Natalja Vorobjova, kes varem kergemates kaalukategooriates võisteldes tulnud olümpiavõitjaks ning kahekordseks maailmameistriks. 1:1 viigiga lõppenud finaalmatšis teenis viimase punkti Mäe ning see saigi otsustavaks.

"Finaal oli kindlasti taktikaline ja riskide võtmist oli minimaalselt. Kuna tegemist on väga hea maadlejaga, tituleeritud maadlejaga, siis mõttetuid riske võtta ei tasu, see võib väga kiiresti matši kulgu muuta. Ma läksin kindlasti taktikaliselt seda maadlema," kinnitas Mäe.

Enne juulikuus toimuvaid olümpiamänge on veel kavas üks võistlus Poolas ning edasised plaanid selguvad vastavalt vajadusele. Mäe nendib, et tippvorm siiski käes ei ole ning siit on minna ainult edasi. "Elu läheb edasi, trenni tuleb minna ja valmistuda järgmisteks katsumusteks," lisas Mäe.