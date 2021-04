Epp Mäe: pean selgelt aru saama, et töö olümpiakulla võitmiseks jätkub

Epp Mäe krooniti neljapäeva õhtul maadluses naiste raskekaalus (-76 kg) Euroopa meistriks. Eestlanna sõnas saates "Ringvaade", et tiitel on väga tore, ent tuleb siiski aduda, et töö olümpiakulla nimel peab jätkuma.

Mäe alistas finaalis finaalis olümpiavõitja ja kahekordse maailmameistri Natalja Vorobjova. "Kuna ma olen temaga varasemalt väga palju mati peal kohtunud ja kui nooremas eas mängisid kellegi tiitlid minu jaoks rolli, siis tänasel päeval see enam nii pole. Lähen mati peale võistlema, see on uus päev, uus matš ja kõik on võimalik," sõnas Mäe, kelle sõnul on vastane üsna ühekülgne maadleja.

"Tal on kolm põhiliigutust, mida ta tavaliselt teeb ja need on meile kõigile selged ja tänu sellele saame kodus tööd teha, et tema vastu maadelda," jätkas Mäe. "Need kolm liigutust on tal ülimalt hästi sisse õpitud ja tema trumbid. See ei tähenda, et ta teisi asju ei oska, aga üldiselt on need talle võidud toonud."

Võidu järel võis fotodelt näha, et eestlanna hambad olid verised. Millest? "Ma ise nägin, et mul hammas verel on, alles pjedestaalil. Hiljem tuli välja, et see vist ei olnudki minu veri, sest minul on kõik korras. Tõenäoliselt lõpu poole, kus tuli üks peaga liigutus, seal venelanna sai ilmselt minu hambast pea veriseks," mõtiskles Mäe, kelle unistuseks on olümpiakuld.

"Iga võistlus on uus võistlus. See on väga tore, et mul on nüüd selline tiitel olemas, et selline tiitel on Eestil olemas, aga ma pean väga selgelt aru saama, et siit edasi töö jätkub, et võita olümpiakuld," ütles Mäe, kes peale kulla kaela saamist sõbagi silmale ei saanud. "Peale selliseid suuri võistlusi öid üldiselt ei ole. Isegi kui sa oled meeletult väsinud ja proovid magada, siis see uni ei tule. Tavaliselt tuleb ka pingelangusest peavalu. Kõige paremad ööd ei ole. Öösel ei jõudnudki tegelikult magada, tagasi tulles lennu peal sain alles magada."