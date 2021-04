VIDEOD | Vene ralliässa pöörane nädal: kord nutt, kord naer, kord katusel

WRC2 klassis Volkswagen Polo GTI R5-ga kihutav Gräzin sai avapäeval kolm katsevõitu ja pidas vinget võitlust norralase Mads Östbergiga, tõustes 11. katse järel ka WRC2 klassi liidriks.

Sealjuures paistis Gräzin silma talle omase ekstravagantse sõidustiiliga, toonitades intervjuudes mitmel korral, et Horvaatiasse tuldi end nautima, mitte tulemuse järele.

Venelase stiilinäide neljandalt kiiruskatselt:

Laupäeva pärastlõunasel avakatsel kadus Gräzini masinalt aga roolivõim, venelane võitles küll läbi valude katse lõpuni, kuid enam kui minutiline ajakaotus langetas ta kokkuvõttes Östbergi ja Teemu Sunineni (Ford) järel kolmandaks. Soomlasest jäi ta maha 33 sekundiga.

What zero power steering does to a man



Nikolay Gryazin lost his power steering in the stage. #WRC #WRCLive #CroatiaRally pic.twitter.com/lpeSbTF17l — Cian (@rally_fan1988) April 24, 2021

Gräzin ei lasknud end tehnilistest viperustest muserdada. "Me oleme venelased, me oleme lihtsad inimesed! Tiim ütles mulle, et sõida, seega lihtsalt sõitsin. Kui autol on mingi probleem, on see masina, mitte minu mure," sõnas Volkswageni sõitja järgmise katse finišis.

"Muidugi oleks tore siit saada hea tulemus - samamoodi on tore, kui pärast kohtingut tütarlapsega on õhtult veel midagi enamat oodata," lisas Gräzin naerdes.

Seejärel näitas Gräzin taas väga head minekut ja vähendas pühapäevase avakatse järel Sunineniga vahe 11 sekundile. Paraku ei õnnestunud venelasel selles tempos siiski ralli lõpuni jõuda - eelviimasel katsel keeras ta oma Volkswageni katusele.

Mehed jäid küll terveks, aga sealsamas jalamil Gräzini jaoks seekordsed Horvaatia Ameerika mäed ka lõppesid.