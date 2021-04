VIDEO | Ogier sattus päeva avakatsele sõites liiklusõnnetusse

Seitsmekordne maailmameister jõudis ralli pikima, 25-kilomeetrise kiiruskatse finišisse mõlkis masinaga, aga kuna prantslane oli Toyotal juba kiireid parandustöid teinud, oli selge, et intsident pidi olema juhtunud enne katset.

Toyota kinnitaski seejärel sotsiaalmeedias, et Ogier ja tema kaardilugeja Julien Ingrassia sattusid päeva avakatsele sõites liiklusõnnetusse. Tiimi teatel ei saanud keegi õnneks vigastada ja prantslased saavad autoga ralli lõpuni sõita.

Hiljem ilmus sotsiaalmeediasse õnnetusest ka video, millelt on näha, et Ogier põrkas katsele sõites kokku tsiviilmasinaga:

Õnnetuse tõttu sai Ogier' Toyota siiski nii palju kahjustusi, et tal ei õnnestunud oma esikohta hoida. Päeva teise katse järel kerkis liidriks tema tiimikaaslane Elfyn Evans.

