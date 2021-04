Tartu naised jõudsid meistrikullast ühe võidu kaugusele

Teisel veerandil ette rebinud ja kolmandal perioodil eduseisu suurendanud tartlannadele tõid edu parem visketabavus (väljakult 39% vs 30%, vabavisked 76% vs 55%) ja vaheltlõiked (12:6).

Marie Roosalu tõi võitjatele 17 punkti, Anna Gret Asi lisas 14 silma ja kümme resultatiivset söötu. Merike Anderson vedas tallinlannade ridasid 15 punktiga.

Seeria avamängus oli Tartu jäänud kodus peale 98:72. Seeria kolmas kohtumine, mis kodunaiskonna edu korral jääb ka viimaseks, toimub pühapäeval Tartus.