Tartu edukas treenerite tandem sihib kuldset duublit

Naiste korvpallis jagatakse Eesti meistritiitleid 1927. aastast alates ja Tartu Ülikooli naiskond on neid teeninud kõige rohkem - 33 meistrikulda. Viimasest Tartu Ülikooli naiskonna meistrikullast on möödas aga juba 40 aastat ja mõne teise nimega Tartu naiskonna võidust 30 aastat. Pikk tiitlipõud loodetakse nüüd lõpetada, sest Toomas Liivaku ja Kaire Asi juhendamisel mängiv Tartu Ülikool/Kalev juhib kolme võiduni peetavat seeriat Tallinna Ülikooli vastu kaks-null.

"Ma arvan, et oleme kaitses tugevalt juurde pannud nüüd nende viimaste mängudega ja hooaja algusest saati oleme harjutanud rohkem võistkondlikku kaitset," kommenteerib naiskonna peatreener Toomas Liivak.

Toomas Liivak kuulus mängijana 2000. aastal Tartu Ülikool/Delta tiimi, kes tõi suuri laineid lüües 22-aastase vaheaja järel Eesti meeste meistritiitli Tartusse. Aasta hiljem kuulus Liivak EM-finaalturniiril mänginud Eesti koondisesse. Karjääri jooksul veel Nybiti, Rakvere ja Valga meeskonna särgis mänginud Liivak rakendab Tartu Ülikooli naiskonna juures just oma nahal kogetut.

"Iseenda mäng. Ma olen proovinud mingeid asju ka tüdrukutesse juurutada. Rohkem mängida mitte nagu tüdrukud või naised, vaid nagu poisid või isegi mehed," selgitab Liivak.

Treeneripostil on 50-aastane Toomas Liivak vaid meistriliiga naiskonna juures. Igapäevaselt teenib ta leiba küttepuudega tegeledes. Tartu esindusnaiskonnaga liitus Liivak 2012. aastal, kui peatreeneri rolli võttis oma õlgadele Tartu Spordiselts Kalevis noori aina peale kasvatav Kaire Asi. See tandem on võitnud kaks hõbedat ja kaks pronksi ning nüüd jahitakse esimest kulda. Selleks hooajaks vahetati juhendamisel rollid ja Liivak võttis peatreeneri vastutuse.

"Nüüd ma tunnen juba kindlamini ennast. Tulin naiste korvpalli juurde kaheksa-üheksa aastat tagasi, kui Tartu Ülikooli spordijuht pakkus mulle abitreeneri kohta ja Kairele peatreeneri kohta. Kaire ütles, et tema üksinda ei julge tulla ja mina ütlesin, et mina ka üksinda ei lähe. Ja nii kahekesi siis olemegi vedanud seda vankrit. Nüüd olen mina peatreener ja Kairele see sobib ja tüdrukud ka võib-olla on vaoshoitumad."

Kaire Asi tütar, 19-aastane Anna Gret on liiga suurim snaiper. Tartu loodab teha kuldse duubli, sest detsembris tuldi karikavõitjaks ja pühapäeval tahetakse koju jätta Eesti meistritiitel.