Koju naasnud jalgpallikoondise ühe liikme koroonaproov osutus positiivseks

Ettevaatusabinõuna jäävad koondise mängijad ja personal kümneks päevaks eneseisolatsiooni, millest on vabastatud need, kes on viiruse varem läbi põdenud või selle vastu vaktsineeritud. Sellest lähtuvalt muutub ka kodune Premium liiga kalender ning täpsetest muudatustest annab jalgpalliliit teada esimesel võimalusel.

Koondiseaknas toimunud võistlusreisi vältel andsid delegatsiooniliikmed kolm koroonaviiruse testi ning kõik tulemused olid negatiivsed. Eestisse naastes anti ka neljas test, mille käigus oli üks proov positiivne.