Reim kolme mängu kokkuvõtteks: poisid mängisid maksimumi piiril

"Algus oli väga-väga raske, eks kolm kõva mängu nädala jooksul oli poistele päris piiripealne ja võttis natuke aega, et rütmi sisse saada," rääkis kevadises koondiseaknas meeskonna peatreeneri kohuseid täitnud Martin Reim pressikonverentsil.

"15-20-minutilise mängu järel hakkasime sammu pidama ja olime vähemalt mängus sees. Loomulikult olime palju surve all ja häid võimalusi ei tekkinud, aga 0:1 seis on alati selline, mis hoiab võimalust õhus. Täna ei õnnestunud kahjuks ka lõpus head momenti tekitada," tõdes Reim.

Eesti alustas kevadist akent 2:6 kaotusega Tšehhile, sellele järgnes 2:4 kaotus Valgevenele. Reimi viimases mängus lubati endale lüüa üks värav. "Kui Sanderi [Puri] välja jätame, oli kaitseliin ikkagi suhteliselt noor ja nende enesekindlus kasvab iga mänguga. Üks [värav endale lubada] on parem kui neli või kuus," sõnas endine koondislane.

"Võrreldes eelmiste mängudega oli meil ründes natuke vähem kokkumängu ja loovust, Henri [Anier] ja Robert [Kirss] ei ole ka koos ründes mänginud, üksteise mõistmine ei olnud kõige parem. Mitmed poisid näitasid oma sisu ja tegid ukse kas täitsa lahti või vähemalt panid peatreeneri valikute üle mõtlema."

"Paljud mängijad said ennast tõestada ja näidata, et neis on sisu mängida. Kui olla realistlik ja vaadata olukorda, kust me tulime ja kuhu sisse hüppasime, olen poiste üle uhke, nad mängisid oma maksimumi piiril ja nii mõnigi ületas ennast. Seda on hea tõdeda," võttis Reim kevadise koondiseakna kokku.