Balti turniiri mäng viidi Kuressaarest Tallinnasse

Algselt oli plaan mäng korraldada Kuressaares, et pakkuda pealinnast väljaspool elavatele inimestele võimalust saada osa Eesti koondise mängupäevast. See oleks tähendanud kohaliku staadioni ettevalmistamist ja täiendavaid kulutusi UEFA nõuetele vastava otseülekande tootmiseks. Kuna juunis toimuvate mängude staadionile lubatavate inimeste arv ei ole veel selge, otsustas Eesti Jalgpalli Liit mängu korraldada siiski A. Le Coq Arenal, kus on olemas kõik mängu otseülekandeks vastavad tingimused.

Eesti jaoks algab Balti turniir 1. juunil, kui kell 19 kohtutakse võõrsil Leeduga LFF-i staadionil. Kolm päeva hiljem, 4. juunil kell 19 on Lätis vastamisi Läti ja Leedu koondised ning turniir lõppeb 10. juunil Eestis, kui kell 19 võõrustatakse Lätit. Eesti koondise osalusel toimuvaid mänge saab jälgida ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel. Publiku lubamine mängudele sõltub riikides kehtivatest reeglitest.