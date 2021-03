Eesti jalgpallikoondis kaotas võõrsil Rootsile

Rootsi läks mängu juhtima juba neljandal minutil, kui Mainzi ründaja Robin Quaison mängis Henrik Pürgi karistusalas üle ja kuigi Matvei Igonen suutis tema löögi tõrjuda, põrkas pall võõrustajate kaptenile Marcus Bergile, kes ei eksinud.

Avapoolaeg möödus selgelt kodumeeskonna taktikepi all ja rootslastel oli mitu võimalust oma eduseisu suurendada, Eestil ei avanenud aga ühtegi tõelist väravavõimalust.

Teisel poolajal oli Eestil võimalik vasakult äärelt karistusalla toimetada mitu karistuslööki, kuid midagi eriti ohtlikku ei sündinud. Rootsi jättis oma head olukorrad kasutamata ja nõnda lõppes kohtumine kodumeeskonna 1:0 võiduga.

Rootsi võitis kõik kolm koondise kevadist kohtumist, kui MM-valiksarjas alistati esmalt 1:0 Gruusia ning seejärel 3:0 Kosovo.

Koondise väravavahina alustab algkoosseisus Matvei Igonen, kaitseliini kuulvad Sander Puri, Maksim Paskotši, Märten Kuusk, Henrik Pürg ja Michael Lilander. Poolkaitseliini moodustavad Bogdan Vaštšuk, Konstantin Vassiljev ja Markus Poom ja ründajatena jooksevad algkoosseisus väljakule Henri Anier ja Robert Kirss.

Eesti koondisega Rootsis kaasas olevatest mängijatest ei kuulu täna koosseisu Karl Johan Pechter, Märten Subka, Magnus Villota ja Pavel Dõmov.

Enne mängu:

Eesti ja Rootsi on omavahel kohtunud kokku 17 korral. Kolmel korral on mängitud viiki, 14 mängu on võitnud Rootsi. Viimati mängiti omavahel 2018. aasta jaanuaris, kui Araabia Ühendemiraatides peetud sõpruskohtumine lõppes 1:1 viigiga.

"Mängijad enam-vähem teavad, mis valikud meil väljakule lähevad," rääkis Eesti koondise peatreeneri kohuseid täitev Martin Reim Eesti ajakirjanikele antud pressikonverentsil. "Võin öelda, et väga suuri muutusi ei ole. Ikka tahetakse proovida neid, kes on enam-vähem hakkama saanud. Mõned positsioonimuutused ja osad mängijad saavad puhkust, suuri muutusi oodata ei ole."

Rootsi peatreener Janne Andersson avaldas vastaste algkoosseisu juba teisipäevasel pressikonverentsil. "Koosseisu me teame, rootslased on väljakule pannud rohkelt neid mehi, kes valikmängudes palju minuteid ei saanud. Meie jaoks absoluutselt vahet ei ole, Rootsi jalgpall on kõva ja tegemist on heade mängijatega. Nende stiil on pikka aega olnud sarnane ja nad teevad seda efektiivselt, vahet pole, kes väljakul on," tõdes Reim.

Pika pausi järel on Rootsi koondisesse naasnud sügisel 40. sünnipäeva tähistav ründaja Zlatan Ibrahimovic. Kolmapäeval teda algkoosseisus siiski ei näe. "See on iga kaitsemehe unistus, et saaks tema vastu mängida - eriti, kui saab teda nulli peal hoida. Need keskkaitsjad, kes väljakule lähevad, ootavad põnevusega, et selline võimalus tekiks. See jääks pikaks ajaks meelde. Mis plaane tema vastu ikka teha - seal tuleb targalt mängida, igaks asjaks valmis olla."