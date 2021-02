Janika Lõiv alustas hooaega kaheksanda kohaga

Janika Lõiv (HAWAII EXPRESS) saavutas kaheksanda koha. sõidu võitis britt Evie Richards, teine oli Šveitsi jalgrattur Jolanda Neff ja kolmas sakslanna Elisabeth Brandau. Mari-Liis Mõttus jäi 45. kohale.

"Hooaja esimene võidusõit algas väikese ärevuse ning suure põnevusega. Teadsin, et tööd on palju tehtud ning edasi tuleb lihtsalt pea maas kannatada, sest esimene võistlus on alati raske," sõnas Lõiv.

"Start läks isegi päris kenasti, aga esimesel tõusul sain kõrval sõitjalt korralikult küünarnukiga ribidesse ning andsin seejärel natuke alla. Tõusu lõpuks olin umbes 16. positsioonil. Kuna Banyolese raja eripäraks on kurvide rohkus, siis sellest tulenevalt tempo natuke langes, võeti hanerivisse ning avaringil mööduda oli üliraske. Nii ma siis Yana Belomoina taga passisin ja ootasin head hetke möödumiseks. Esimesele täisringile minnes leidus lõpuks laiemaid kohti ning sain oma rütmi kätte. Sellest hetkest alates hakkasin järjest enda ees olevaid tüdrukuid kinni püüdma," kommenteeris eestlanna sõidu käiku.

"Sõidu jooksul oli mul palju ebaõnne - üks kaasaelaja komistas lintidesse ning kukkus risti mulle ette rajale kõhuli. Järgmine pealtvaataja kõndis ees ühes kurvis, kus pidin hoo täitsa maha võtma ja ega ta ise eest ei läinudki, lihtsalt tõukasin teda õrnalt. Kõige lõpuks jäid ette nooremad tüdrukud, kelle olin juba ringiga kätte saanud. Ühe tüdrukuga oli meil kahjuks täielik arusaamatus ning ta sõitis mulle otse kodaratesse. Kõigi situatsioonide puhul kaotasin aega ning vahe liidriga aina suurenes. Eelmise aastaga võrreldes olin lõpuks kaks kohta parem ning ka kaotus võitjale oli umbes 30 sekundit väiksem," võttis Lõiv emotsionaalse päeva kokku.

45. kohal lõpetanud Mari-Liis Mõttus võttis võidusõidu kokku järgnevalt: "pärast stardipauku oli minek endalegi üllatuseks hea. Esimese poole tõusust liikusin pundis kohti mitte ära andes. Teise poole tõusust sõitsin oma tempos edasi, vajusin veidi tahapoole, kuid ei midagi katastroofilist. See-eest peale stardiringi hakkas olemine ratta seljas järjest kehvemaks minema ja kaotasin iga ringiga esimesel pikal tõusul kohti. Kahjuks polnud päris selline algus, mida hooaja alguses lootsin, kuid eks hooaeg on veel pikk ja jõuab veel tulemusi teha."