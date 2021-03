Rando Soome: poolfinaalid on olnud üllatavalt ühepoolsed

Tartu Bigbank alistas esmaspäeval Pärnu Võrkpalliklubi 3:1 ja asus seeriat 2:0 juhtima, sama seis on ka teises poolfinaalis, kus Tallinna Selver on Saaremaa kahel korral alistanud 3:0.

"Põhiline märksõna on olnud üllatav ühepoolsus. Võib-olla oleks oodanud suuremat võitlust, aga ühes paaris on domineerinud Bigbank, teises Selver. See on mind veidi üllatanud," rääkis Soome ERR-ile.

"Selveri mäng on nagu Eesti pulm: algul ei saa vedama, pärast ei saa pidama. Praegu lähevad nad tõesti järjest paremaks, ma prognoosin, et nad on veel oma teel tippu. Rainer Vassiljev on peatreenerina vormi väga hästi ajastanud ja ma usun, et Selver tuleb Eesti meistrivõistlustel veel paugutama," arvas Soome.

"Saaremaal on kindlasti juurde panna psühholoogilisel poolel, tegelikult on nad ju harjunud olema favoriidid. Kogu segadus, mis Saaremaa leeris on - finantsmured, mängijate lahkumised - on teinud neid närviliseks."

"Ka teises paaris oleks Pärnult võib-olla oodanud rohkem vastupanu, aga Tartu läheb ka tõenäoliselt kolme mänguga finaali. Noored mehed pluss kaks veterani, [Kert Toobal] ja [Rait] Rikberg, on väga head tööd teinud," tõdes Soome.

Võrkpalli Balti liiga ja seal osalevate klubide ühise otsusena toimuvad Final Four'i turniir ja sellele eelnevad play-off'id aprillis, Eestis selgitatakse medalistid enne välja.

"Tavaolukorras oleks Balti liiga võit tähtsam, aga antud olukorras on praegu nähtavad poolinaalid ja finaalseeria Eesti võrkpallihooaja kulminatsiooniks," ütles Soome.