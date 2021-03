Pärnu VK loobus mängust, Tartu pääses esimesena finaali

Mõlemad sidemängijad Martti Keel ja Richard Voogel haigestusid sel nädalal ning pole seetõttu võimelised platsile tulema. Välistamaks nakatumist koroonaviirusesse tehti mõlemale ka koroonaviiruse testid, mis olid negatiivsed.

"Sidemängijad ei ole tervenenud ja haigetena poleks mõtet mängule tulla, sest see seaks ohtu nii nende endi kui meeskonnakaaslaste tervise. Oleme sunnitud seega homsest mängust loobuma ja võtma vastu tehnilise kaotuse," teatas klubi.

Ühtlasi tähendab see, et Tartu Bigbank on Eesti meistrivõistluste esimene finalist, kolme võiduni peetav poolfinaalseeria võideti mängudega 3:0.

Tartu meeskonna finaalivastane tuleb paarist Saaremaa Võrkpalliklubi ja Tallinna Selver, selles paaris juhib mängudega 2:1 pealinna meeskond.