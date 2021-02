Vingegaard teenis karjääri ühe suurema võidu, Taaramäe kaotas kohti

21,5 kilomeetri pikkuse esimese kategooriaga tõusu otsas teenis 24-aastane Vingegaard ühe oma karjääri suurema võidu, kui võitis mullust Tour de France'i võitjat ja Yatesi kolme sekundiga. Seejuures püüdis taanlane sõitu juhtinud jooksiku Aleksei Lutšenko (Astana - Premier Tech) kinni vaid 250 meetrit enne lõpujoont. Kasahstani rattur pälvis lõpuks 11. koha, kaotades võitjale kaheksa sekundiga.

"Ma ajastasin oma rünnakut väga hästi. Peagrupp aeglustas natuke tempot ja mõtlesin, miks mitte proovida. Seejärel nägin teda (Lutšenkot) ees ja minu õnneks oli finišini veel piisavalt, et sain ta kätte ja teenisin võidu. Ma olen väga väga õnnelik, see on minu jaoks väga suur võit. Ma olen väga uhke selle üle," rääkis Vingegraad võidu järel.

Vingegraadi rünnakuga jõudsid kaasa minna ka Sergio Higuita (EF Education - Nippo) ja Nick Schultz (BikeExchange), kuid noorele taanlasele nad seekord vastu ei saanud ja nii pälvisid nad vastavalt neljanda ja kuuenda koha.

Rein Taaramäe (Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux) lõpetas viiendal etapil 49. kohal, kaotades võitjale kolme minuti ja 39 sekundiga ning Martin Laas (Bora-Hansgrohe) sai 125. koha (+24.03).

Kokkuvõttes esimese kuue parema seas muutusi ei toimunud. Liidrina jätkab Pogacar, kellele järgnevad Yates (+0.45) ja Joao Almeida (Deceuninck - Quick Step; +1.12). Taaramäe langes kaheksa positsiooni võrra 39. kohale (+16.03) ja Laas jätkab 127. kohal (+55.00).

Velotuuri kuuendal etapil sõidavad ratturid 165 kilomeetrit valdavalt siledatel teedel. Mitmepäevasõit lõpeb laupäeval.