AÜE velotuuril jätkab liidrina Pogacar, Taaramäe ikka 31.

Bennett edestas grupifinišis hollandlast David Dekkerit (Jumbo-Visma) ja austraallast Caleb Ewanit (Lotto Soudal). Võitjaga sama aja said koguni 117 ratturit. Martin Laas (Bora - Hansgrohe) lõpetas peagrupis 33. ja Rein Taaramäe (Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux) 61. kohal.

Kokkuvõttes on teise etapi järel liidriks tõusnud ja kolmanda etapi võitnud Pogacari edu britt Adam Yatesi (Ineos Grenadiers) ees 43 sekundit. Kolmandal kohal jätkab portugallane Joao Almeida (Deceuninck - Quick Step; +1.03). Taaramäe on kokkuvõttes 31. (+12.21) ja Laas 128. (+30.54).

Neljapäeval jätkub velotuur kõige mägisema etapiga, kus ratturitel tuleb finišeerida ülesmäge. Viimase 18,5 kilomeetriga kerkitakse seejuures pea kilomeetri võrra (478 meetrilt 1489 meetrile merepinnast). Hooaja esimene World Tour velotuur lõppeb laupäeval.