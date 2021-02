Kohtumise avaveerandi võitis napi ühe punktiga Itaalia, kuid teisel veerandil suutis võimsa viskekontserdi korraldanud Eesti haarata kümnepunktilise edu, vastates itaallaste 23 silmale koguni 34 punktiga. Eestlase võimas hoog jätkus ka kolmandal veerandil ning ehkki vahepeal saavutati koguni 22-punktiline edumaa, suutis Itaalia mängu viia lisaajale. Seal osutus aga taaskord paremaks meeskonnaks Eesti, kes võttis valiktsükli esimese kaotuse saanud Itaalia vastu neljapunktilise võidu.

Eesti meeskonna parimana viskas Maik-Kalev Kotsar koguni 32 punkti, tuues veel ka neli lauapalli. Pingilt sekkunud Kaspar Treier panustas 17 punkti ja kuue lauapalliga, Janari Jõesaar ja Henri Drell lisasid omaltpoolt vastavalt 13 ja 12 punkti. Koguni 14 tulemuslikku söötu kirjutati Sten Soku kontole. Itaalia resultatiivseim mängija oli Michele Vitali 24 punktiga.

Aasta tagasi Tallinnas 81:87 Itaaliale alla jäänud Eestil on nüüd neljast valikmängust kirjas kaks võitu ja kaks kaotust. Permis kohtutakse järgmisena pühapäeval Venemaaga, seejärel mängitakse esmaspäeval Põhja-Makedooniaga. Ühena korraldajatest on Itaalia juba EM-finaalturniiri pääsme taganud, edasi pääsevad veel alagrupi kaks paremat.

Mängu käik:

Kohtumise avaveerand osutub äärmiselt tasavägiseks, kui napi ühe silmaga jääb 21:20 peale Itaalia. Pooled Eesti punktidest toob Maik-Kalev Kotsar, kes panustab kümne silmaga.

Mängu teisel veerandil on paremaks meeskonnaks Eesti, kes haarab kohe alguses eduseisu, mida enam ei loovutata. Vahepeal 13-punktilise edu saavutanud Eesti läheb poolajapausile 54:44 juhtseisul.

Eesti resultatiivseimad on avapoolajal Maik-Kalev Kotsar ja Kaspar Treier, visates vastavalt 16 ja 13 punkti.

Kolmandal veerandil saab jätku Eesti viskekontsert, kui vastased alistatakse 28:22 ning viimasele veerandil minnakse vastu 14-punktilisel eduseisul 82:66.

Neljandal veerandil suudab Itaalia oma paremuse maksma panna, olles Eestist parem 28:12 ning viigistades seisu 94:94-le. Võitja selgitatakse nüüd lisaajal.

Tasavägisel lisaajal on Eesti pikalt kaotusseisus, kuid võidab kokkuvõttes nelja punktiga 11:7. Kolm sekundit enne lõppu kindlustab Eesti võidu Itaalias palliva Henri Drelli kolmene. Eesti võidab kokkuvõttes 105:101.

Eelvaade:

Aasta tagasi Tallinnas jäi Eesti Itaaliale alla 81:87. Eesti parimad olid toona Kristjan Kitsing 22 ja Siim-Sander Vene 21 punktiga. Kristian Kullamäe arvele kogunes 17 silma. Itaalia poolelt vastasid Michele Vitali 22 ja Ciampaolo Ricci 18 punktiga. Mõlemad kuuluvad Itaalia rivistusse ka selles aknas. Ühena korraldajatest on itaallased pääsu EM-finaalturniirile juba taganud.

Peatreener Jukka Toijalal on kasutada 15 mängijat. Vigastuste tõttu jäävad eemale mitmed kogenud mängijad ning peatreener Jukka Toijala tunnistab, et neist tuntakse puudust. "Kindlasti on kahju, et Siim-Sander Vene, Kristjan Kitsing ja nüüd ka Rain Veideman jäävad eemale. Meie kõige kogenumaid mängijaid ei ole. Mul on aga hea meel, et koondises on Sten-Timmu Sokk, kes on samuti kogenud mängija. Ta on meile kindlasti suureks abiks," lausus Toijala ERR-ile antud intervjuus.

Eesti, kel on senistest valikmängudest kirjas üks võit ja kaks kaotust, kohtub Permis veel Venemaaga (21.02) ja Põhja-Makedooniaga (22.02).