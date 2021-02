Põhja-Makedoonia alistas Itaalia, jättes Eestile finaalturniiri ukse veel suletuks

Põhja-Makedoonia koondise võit Itaalia üle tähendab seda, et Eesti meeskond veel kergemalt hingata ei saa. Finaalturniirile jõudmiseks on nüüd vaja alistada Venemaa, kes on omale koha juba kindlustanud, või mitte kaotada Põhja-Makedooniale suuremalt kui kaheksa punktiga.

Itaalia koondis alustas kohtumist hästi, asudes juhtima avaveerandi järel 30:20 ning poolajapausile mindi eduseisul 52:41. Seejärel vähendas Põhja-Makedoonia kolmandal veerandil vahet 13 silma ning asus ise kohtumist domineerima. Itaalia enam kosuda ei suutnudki ja nii võitis Põhja-Makedoonia koondis vastast üheksa punktiga.

Võitjate parim oli 22 punktiga Nenad Dimitrijevikj, Itaalia koondise resultatiivseimaks kerkis 17 punkti visanud Marco Spissu.

Eesti ja Venemaa mängitakse pühapäeval Eesti aja järgi kell 17.