Toijala: see mäng on nüüd ajalugu, tuleb taastuda ja valmis olla järgmiseks

"Meie vastas oli kvaliteetne meeskond ja see mäng on nüüd ajalugu. Tähtis on füüsiliselt ja mentaalselt taastuda ning olla valmis järgmiseks kohtumiseks, et ära pidada kõige tähtsam valikmäng. Täna oli üks suur mure lauapallid, milles jäime kohe esimese kahe veerandiga vastastele alla," rääkis Toijala mängu järel pressikonverentsil.

"Kõiki detaile, millega Põhja-Makedoonia vastu läheme, ma mõistagi ei avalda. Oleme vastaseid analüüsinud ja teame, mida nad on selles koondiseaknas korda saatnud. Teame, kes on võtmemängijad ja peame näitama nende vastu head kaitsemängu," lisas Toijala.

Eesti ja Põhja-Makedoonia omavaheline mäng toimub esmaspäeval Eesti aja järgi kell 16. Finaalturniirile pääsemiseks ei tohi vastasele kaotada suuremalt kui kaheksa punktiga.