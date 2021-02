Kullamäe: peame Permi minema kindla eesmärgiga pääseda EM-ile

Kullamäe jäi koondise viimasest valikmängust Venemaa vastu eemale, kuid oli eelmises, 81:87 lõppenud kohtumises Itaalia vastu üheks koondise resultatiivsemaks. "Meil võiks hästi minna nii meeskondlikus kui individuaalses plaanis. Ma arvan, et kõik eeldused selleks on loodud ja tuleb väga huvitav nädal," sõnas Kullamäe intervjuus ERR-ile.

"Ega mingit väga erilist võluvärki ei ole, Eesti korvpall on meeskonnamäng ja peame hakkama kaitsest lähtuma. Kaitses peame pidama saama, ühtse meeskonnana mängima, eks siis loodetavasti võiduvõimalused tekivad."

Koondise koosseisust jäävad eemale kogenud Siim-Sander Vene ja Kristjan Kitsing, samuti ei pääsenud Baskoniast rahvusmeeskonda abistama Sander Raieste. "Tunneme neist puudust, nad võiks kogenud mängijatena ikkagi olla. Võiduomadus on neil ka juures, aga kuna neid ei ole, saavad teised võimaluse ennast tõestada," tõdes Kullamäe.

Sarnaselt Raiestele mängib ka Kullamäe Hispaanias, kus esindab praegu esiliigas mängivat Palmat. 15 mängus on tema arvele keskmiselt kogunenud 16,5 punkti. "Selle, mille järgi sügisel sinna läksin, olen üldpildis ka kätte saanud. Kõvasti mängupraktikat, liidriroll; ma olen üldpildis rahul. Olen väikese sammu edasi teinud, mingi areng on toimunud," kinnitas tagamängija.

Eesti koondis kohtub Permis esmalt Itaaliaga (19.02), siis Venemaaga (21.02) ning päev hiljem makedoonlastega (22.02). Praegu on Eesti C-alagrupis ühe võidu ja kahe kaotusega kolmandal positsioonil. EM-finaalturniirile pääsevad iga grupi kolm esimest.

"Põhja-Makedoonia tuleb tõenäoliselt sama meeskonnaga, mis eelmine aasta, venelased ja itaallased on kindlasti klassiga meeskonnad. Nemad on individuaalselt grammi võrra tugevamad, aga ma ei karda. Peame minema sinna mõttega, et meil on üks eesmärk: EM-ile pääseda, maksku mis maksab," on Kullamäe kindel.