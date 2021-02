Toijala: meil on noor võistkond – tuleme koormusega toime

"Mehed on heas konditsioonis. Kõik tulid siia esmaspäeva õhtul, tegime ühe trenni ja nüüd juba teise trenni. Arutasime poistega, et olukorda arvestades on parem asja võtta üks mäng ja üks päev korraga ning siis vaatama edasi. Kindlasti lähme iga mängu võitma ja mängime nii hästi, kui saame," rääkis Toijala ERR-ile antud intervjuus.

Võimalikest koondise liidritest rääkides toob Toijala esile parimat hetkevormi omavad mängumehed. "Meil on Henri Drell ja Maik-Kalev Kotsar, kes on viimasel ajal mänginud väga hästi. Usun, et nende vorm on hea, kuid see on võistkonnamäng ja seetõttu võiks olla rohkem neid mängijaid, kes mängivad hästi, sest siis saame ka hea tulemuse."

Vigastuste tõttu jäävad mängudest eemale mitme olulised mängijad ning soomlasest peatreener tunnistab, et nende kogemustest tuntakse puudust. "Kindlasti on kahju, et Siim-Sander Vene, Kristjan Kitsing ja nüüd ka Rain Veideman jäävad eemale. Meie kõige kogenumaid mängijaid ei ole siin. Mul on aga hea meel, et meil on Sten-Timmu Sokk, kes on samuti kogenud mängijad ja on meile suureks abiks."

Eesti koondist ootab ees tihe mängugraafik, kui nelja päevaga peetakse kolm kohtumist. Toijala usub aga, et meeskond tuleb koormusega toime. "Meil on noor võistkond ja ma usun, et see pole meile nii suur probleem. Kui vaatame, kuidas Drell mängis eelmisel nädalal kolmes mängus ja Kotsar samuti, siis nad saavad hakkama kolme mänguga."

Eesti koondis kohtub Permis esmalt Itaaliaga (19.02), siis Venemaaga (21.02) ning päev hiljem makedoonlastega (22.02). Hetkel paikneb Eesti C-alagrupis ühe võidu ja kahe kaotusega kolmandal positsioonil. EM-finaalturniirile pääsevad iga grupi kolm esimest.