Kotsar heast hooajast Saksamaal: Ameerikas õpitu on tulnud kasuks

"Treener on nõudnud minult palju rohkem agressiivsust nii rünnakul kui kaitses. See on see, millega olen natuke arenenud," selgitas Kotsar oma eduka hooaja tagamaid ERR-ile antud intervjuus. "Kaitses isegi kui minu mängija jookseb korvi alla, siis avaldan ikkagi vastaste tagamängijatele survet. Ründes vaatan samuti rohkem korvi poole."

"Kõik, mis Ameerikas õppisin, on väga väärtuslik ja minu treenerid nii USA-s kui Saksamaal jagavad samu filosoofiaid. Nad mängivad laias laastus samasugust mängu ja see aitas mul Euroopa korvpallile üle minna."

"Olen Saksamaa tingimustega väga rahul. Kõik aitavad võimalikult palju. Põhiline milles igal mängijal abi vaja on, on meeskonnakaaslased, kes aitavad ka trennis kaasa," arutles Kotsar.

"Et ei oleks ainult treener, kes õpetab. Kui meeskonnakaaslane näeb, et tegid midagi halvasti või hästi, siis nad mainivad seda ja annavad pidevalt tagasisidet. Ma arvan, et see on meeskonna juures kõige olulisem."

Kotsar liitus esmaspäeval oma koondisekaaslastega, et asuda Venemaal Permis võitlema EM-finaalturniiri pääsme nimel. "Ma arvan, et mu vorm on hea. Olen pool hooaega nüüd mänginud ega ühtki mängu vahele jätnud. Teistel meestel on ka vorm väga hea ja lähme Venemaale ootustega võit ära võtta."

"Põhiline mis tegema peame, on mängida üksteise jaoks," selgitas Kotsar võidu võtit. "Peame mängime selleks, et meeskonnal läheks võimalikult hästi, mitte minema mängima lihtsalt individuaalsete oskuste pealt, et individuaalselt võimalikult hea statistika teha."

"Eks kõik on omal määral ohtlikud vastased, aga loomulikult Itaalia ja Venemaa on väga head koondised. Makedooniaga mäng on meie jaoks loomulikult kõige väärtuslikuma kaaluga."

Eesti koondis kohtub Permis esmalt Itaaliaga (19.02), siis Venemaaga (21.02) ning päev hiljem makedoonlastega (22.02). Hetkel paikneb Eesti C-alagrupis ühe võidu ja kahe kaotusega kolmandal positsioonil. EM-finaalturniirile pääsevad iga grupi kolm esimest.