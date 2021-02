Toijala: EM-ile pääsemiseks peabki ka suurriikide vastu hästi mängima

"See oli hullumeelne mäng," tõdes 17 punkti visanud Kaspar Treier mängujärgsel pressikonverentsil. "Väga-väga raske mäng. Peatreener ütles pärast teist veerandaega riietusruumis, et nad tulevad meid survestama ja agressiivselt mängima. Me ei olnud selleks kõige paremini valmis: noor võistkond ka, ei ole palju kogemusi. Lõppude lõpuks saime võidu kätte ja oleme selle üle väga õnnelikud."

"Nagu Kaspar ütles, oli see tõesti hullumeelne mäng," kinnitas koondise peatreener Jukka Toijala. "Meil on väga noor võistkond ja võib-olla ei ole meil vahel piisavalt kogemusi pingetega toimetulemiseks. Muidugi oleme väga rõõmsad, et suutsime võita."

Pärast Janari Jõesaare tabavaid vabaviskeid läks Eesti kolmanda veerandaja keskel lausa 68:46 juhtima, ent Itaalia lõpetas normaalaja 11:2 spurdiga ja viis kohtumise lisaajale. Viieminutilisel perioodil jäi Eesti peale 11:7 ja võitis kohtumise lõpuks 105:101.

"See näitab suurt iseloomu, kui annad 20-punktilise edu käest, lähed lisaajale, aga suudad siis ikkagi võita. Mul on väga hea meel mängijate üle, nad nägid kõvasti vaeva ja väärisid seda võitu," kinnitas Toijala.

"Viimasel veerandajal lasime neil olla füüsilised. Pidime kaugelt peale viskama, hakkasime mängima aeglast tempot. Kui juhid 15-20 punktiga, hakkad mõtlema, kuidas ka aega võita. Nagu ütlesin, oleme vaatamata [32-aastase] Timmu Soku kohalolekule noor võistkond, aga nii kogemusi teenitaksegi," lisas peatreener.

"Mul on hea meel mängijate pühendumuse üle," jätkas Eesti loots. "Välisriigist tulijana on au olla selle võistkonna osaks. Taktikaliselt on nüansse, mida peame parandama, aga samuti teame, et sellistes tingimustes pole selleks väga palju aega. Alati ei leia mängu jooksul rasketele olukordadele vastuseid."

Eesti koondisele on see paari aasta jooksul kolmandaks võiduks mõne ala suurriigi üle. Kaks aastat tagasi alistati MM-kvalifikatsiooniturniiril 71:70 Serbia, mullu juulis oldi Balti keti karikaturniiril samuti lisaaja järel 92:85 üle Leedust.

"Eesti korvpall tahab olla EM-finaalturniiril ja kui tahad seal olla, pead hästi mängima ka suurte riikide vastu," sõnas Toijala. "Selleks peab tegema väikseid samme, aga täna astusime lapsesammust kindlasti suurema. Korvpall on Eestis väga tähtis ja mul on hea meel kogu Eesti korvpallikogukonna üle."

Aasta tagasi Tallinnas 81:87 Itaaliale alla jäänud Eestil on nüüd neljast valikmängust kirjas kaks võitu ja kaks kaotust. Permis kohtutakse järgmisena pühapäeval Venemaaga, seejärel mängitakse esmaspäeval Põhja-Makedooniaga. Ühena korraldajatest on Itaalia juba EM-finaalturniiri pääsme taganud, edasi pääsevad veel alagrupi kaks paremat.