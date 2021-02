Jegers tõusis amatöörgolfi maailma edetabelis esmakordselt 500 parema sekka

Lisaks Jegersile on edetabelis tuhande parema seas veel kaks eestlast - Mattias Varjun on 846. (karjääri parim) ning Joonas Turba 876. positsioonil (parimal hetkel 576.). Euroopa mängijate edetabelis, mis baseerub WAGR-i tulemustel, on Jegers 162. kohal. Kokku mahub Euroopa edetabelisse vaid 200 mängijat.

Varasemalt on lisaks neile kolmele jõudnud tuhande parema hulka viis Eesti mängijat. Kõrgeimale positsioonile on tõusnud Sander Aadusaar (398.), kes praeguseks tegutseb profimängijate maailmas. Mark Suursalu parim koht on olnud 681. ja Egeti Liivil 850., hetkel ei ole nad enam WAGR-i edetabelis aktiivsed, kuna on loobunud amatöörstaatusest. Tegevmängijatest on Carl Hellati parim koht olnud 575. (hetkel 1492.) ja Richard Tederil 752. (hetkel 1029.).

Naistest on parimal positsioonil Anete Liis Adul, kelle edetabelikohaks on 1130, talle järgneb Karola Soe, kes on 1442. kohal. Mõlema jaoks on see edetabeli kõrgeim positsioon.