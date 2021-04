USA üliõpilastiimis mängiv Eesti golfimängija jõudis teist korda esikümnesse

"Minu esimene võistlus ülikooli eest oli 29. märtsil Jumping Brook Country Club'is. Mängisin 83 (+11) lööki ja jäin T9 kohale 36 mängijast. Olin selle tulemusega enam-vähem rahul, sest saavutasin meie tiimi tüdrukutest kolmanda koha sellel võistlusel ja lisaks oli tuulekiirus 22m/s. Enamustel radadel oli 3-4 golfikepi tuul kas vastu või tagant ja putata oli väga raske," võttis Adul esimese võistluse kokku.

"Teine võistlus oli 2.-3. aprillil Penn National Golf Club & Inn väljakul, kus toimub ka 16.-18. aprillil NEC Championship. Rada oli huvitav ja esimesel päeval mängisin 84 (+12). Puttasin kahjuks kehvasti ning nii prooviringil kui esimese võistlusringi ajal sadas lund, mis oli omamoodi huvitav kogemus. Teisel päeval jäin väga rahule, sest mängisin 76 (+4) ning enamus mänguelementidega jäin rahule. Kokkuvõttes jäin T11 kohale 45 mängijast ning meie tiimi omadest olin taaskord kolmas," rääkis Adul.

"Kolmas võistlus oli 9. aprillil Tumble Brook Country Clubis, kus mängisin 85 (+13) lööki ning kahjuks ebaõnnestusin. Ei saanud raualöökidega hakkama. Olin T32 45 mängijast ning meie omadest viimane. Sellel päeval oli meil kõigil raskusi, sest tiimi parim skoor oli 81 (+9).," meenutas Adul.

"Neljas võistlus toimus 11.-12- aprillil Great River Golf Clubis. Tegemist oli väga huvitava väljakuga, kuid kahjuks olid griinid aereeritud ning seetõttu aeglased ja pall hüppas griinil. Jäin enda mänguga väga rahule, sest mängisin kaks head ringi. Esimesel päeval 73 (+1) ning teisel päeval 77 (+5). Olin T10 75 mängijast ning meie tiimi omadest teine. T," ütles Adul.

"Järgmine võistlus on NEC Championship 16.-18. aprillini Penn National Golf Club & Inn väljakul. Kahjuks pole me see aasta treeninglaagrites ega soojemates osariikides võistlemas käinud, sest koroona pärast peame oma osariigis olema - vastasel juhul tuleb karantiinis olla. Tavaliselt toimub NEC Championship Floridas, kuid sellel aastal koroona tõttu New Jerseys," kirjeldas Adul lähiplaane.