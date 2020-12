Golfihooaja parimateks valiti Jegers ja Soe

Teist korda järjest hooaja parimaks meesgolfariks valitudKevin Christopher Jegers (Niitvälja Golfiklubi) tegi ajalugu mitmel välisvõistlusel, läbides esimese eestlasena cut'i nii individuaalsetel Euroopa meistrivõistlustel kui ka Amateur Championshipil. Lisaks võitis Jegers esmakordselt nii Eesti meistrivõistlused löögimängus kui ka Estonian Amateur Openi ja sai teise koha Estonian Match Play Openil. Samuti kuulus ta meeskondlikul Euroopa meistrivõistlustel 11. koha saanud meeskonda.

Naiste parimaks valiti Karola Soe (Saaremaa Golf & Country Club), kes võitis Eesti löögimängu meistrivõistlused ja Estonian Junior Openi ning esines edukalt Soomes toimunud võistlustel.

Eesti parimaks meesgolfariks valitud Kevin Christopher Jegersi kommentaar eduka hooaja kohta: "Hooaeg oli kokkuvõttes pigem edukas. Kahjuks, seoses viirusega, ei olnud ettevalmistus hooajaks nii hea kui oleks võimalik olnud, kuna Soomes asuva treeneriga koos trenni teha oli keeruline. Vaatamata sellele suutsin ikkagi mitmeid häid tulemusi saavutada. Minu jaoks tähtsamad olid kindlasti Eesti meistrivõistlustel esimene koht ja Euroopa meistrivõistlustel 28. koht. Kuna mul oli Eesti meistrivõistlustel hõbe juba käes, siis see aasta oli mul kindel eesmärk lõpuks kuld ka kätte saada. Statistikat vaadates ei olnud see hooaeg mul kindlasti mitte kõige parem, sellega ma rahule ei jäänud, oleks saanud kõvasti paremini aga ma tean mis osasid oma mängust arendama pean ja nüüd sellel talveperioodil proovin ma seda teha nii palju kui on võimalik."

Esmakordselt parima tunnustuse saanud Soe arvas hooajast: "See hooaeg läks mul päris hästi. Sai füüsilise ja vaimse poole enam vähem tasakaalu, tänu millele suutsin hästi mängida. Lisaks täitsin kõik hooaja eesmärgid ja enamgi veel. Võitsin Eesti meistrivõistlused, mis tuli väga raskelt. Lisaks sain ka WAGR tabelisse, mis oli oluline ülikooli jaoks ja mängisin oma HCP plussi. Leidsin endale ka väga hea ülikooli järgmiseks sügiseks, kus saan ennast golfis edasi arendada ja õpinguid jätkata. Muidugi ma soovin veel ka tänada oma treenereid Mark Suursalu ja Mari Raunat, kes aitavad mind alati ja ka oma toetajaid."